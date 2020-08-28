В сторону деревни: почему угасает сельская Башкирия

Posted 28 августа 2020, 12:25
Published 28 августа 2020, 12:25
Modified 17 октября 2022, 20:23
Updated 17 октября 2022, 20:23
Миграционные тенденции в регионе продолжают вытягивать население с сельских территорий (в 2000–2015 гг. исчезло более 100 сельских населенных пунктов) и отправлять их в города республики, а оттуда чаще всего — за пределы региона. Тем не менее, согласно статистике, в Башкирии 62% городского населения и 38% сельского: республика по-прежнему остается регионом с относительно высоким удельным весом сельского населения — его почти в 1,5 раза больше, чем в среднем по России (согласно Росстату, средний показатель — 26%).
На экономическом фронте без перемен
Аналитики Академии наук РБ исследовали проблемы развития экономики ряда районов Башкирии в 1994–2013 годах и выделили черты, характерные в целом для сельских территорий республики: низкие доходы, высокая безработица, отток молодежи, высокие риски для предпринимательства, слаборазвитая производственная и социальная инфраструктура, промышленность в большей степени — добывающая.
При этом эксклюзивные ресурсы и услуги районов, которые могли бы стать конкурентным преимуществом и экономической основой, остаются невостребованными или «используются не во благо населения, а в интересах отдельных лиц и групп людей». Причины — неразвитость местного самоуправления, примитивный уровень технологий (99% личных подсобных и фермерских хозяйств РБ не используют новые цифровые технологии), недоступность финансовых и природных ресурсов для инициативных жителей села, отсутствие эффективных институтов развития и каналов сбыта продукции, неумение извлекать экономическую выгоду из специфики условий сельской местности.
— В конечном счете решение данной проблемы связано с формированием новой системы отношений между всеми участниками хозяйственных процессов на конкретной территории — населением, предпринимателями, местной властью и госструктурами. При существующем порядке горизонтальные, кооперативные и сетевые связи подавлены отношениями по вертикали, административно-иерархическими структурами, доминирует централизованная система управления ресурсами, развиты монополизм и коррупция, имеет место тенденция к вытеснению долговременных созидательных мотивов кратковременными стимулами распределительного характера. Административные структуры заинтересованы в субсидиях, дотациях, преференциях в большей степени, чем в полном и эффективном использовании внутреннего потенциала развития местности,считают исследователи.
К слову, средняя зарплата жителей республики, промышляющих сельским и лесным хозяйствами, охотой, рыболовством и рыбоводством в 2019 году составила 21,3 тыс. руб. (средняя зарплата по РБ за тот же период — 36,4 тыс. руб.) — и это без налогов и обязательных вычетов. Неудивительно, что в Башкирии за 2011–2019 гг. численность женщин в возрасте 15-49 лет сократилась в городской местности на 8,3%, в сельской — на 22% (по данным исследования «Социально-территориальные особенности рождаемости в РБ» начальника отдела статистики населения и здравоохранения Башстата Ирины Утяшевой). В результате продолжает расти наметившаяся диспропорция в соотношении полов в городе (преобладание женщин) и в селах (преобладание мужчин), это напрямую влияет на брачно-семейную ситуацию, и, в целом, на показатели рождаемости на селе.
Коронавирус: проблема или возможность?
Старший научный сотрудник Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН Вилюр Ахметов считает, что последствия пандемии для всех отраслей экономики села Башкирии имеют двоякий характер. С одной стороны, растет безработица — из-за свертывания инвестпроектов и ограничений в передвижениях рабочих, снизился спрос на продукты питания (в первую очередь — относительно дорогие) из-за замещения их дешевыми аналогами, снижается спрос на продовольственные товары из-за все еще закрытых общепитов и туристических ограничений, сбились поставки продовольствия на рынок и торговые сети, не хватает удобрений, ветеринарных препаратов, комплектующих для с/х техники и оборудования.
— Кроме того, общее падение уровня жизни в сельской местности в последние годы, усиленное пандемией, самоизоляцией и безработицей, ведет к увеличению оттока населения в города, росту преступности, суицидов, ухудшению здоровья и снижению продолжительности жизни селян,подчеркивает аналитик.
В числе положительных последствий пандемии для экономики села, по мнению Вилюра Ахметова, — рост спроса на местные «экологически чистые» продукты (в т. ч. национальной кухни) из-за популяризации здорового питания, развитие новых форматов торговли (онлайн-сервисы по заказу и доставке продуктов и т. д.). Также отмечается спрос на этно- и гастротуры в сельскую местность, а в свете пока еще не открытых границ с другими странами, внутренний сельский туризм может получить дополнительный импульс в развитии.
Вилюр Ахметов подчеркивает, что до весны 2020 года (когда наступила пандемия коронавируса — прим. ред.) в регионе не было должного внимания к поддержке и финансированию несельскохозяйственных видов деятельности:
— Практически во всех федеральных, региональных и муниципальных программах по развитию сельского хозяйства приоритетно выделялись только развитие сельского хозяйства, агропромышленного комплекса без учета альтернативных видов деятельности на селе. Лишь в последние годы в Башкирии в некоторых программах стали обозначаться иные формы занятости населения в сельской местности — туризм, народные промыслы, сфера услуг, но многие вопросы их нормативно-правового регулирования, субсидирования и льготного кредитования до сих пор остаются открытыми и требуют решения.
Исчезающий потенциал
В 2018 году экс-ректор БГПУ Раиль Асадуллин обращал внимание на то, что результаты экзаменов выпускников сельских школ ниже средних по республике и значительно хуже, чем у выпускников городских школ. Ключевая проблема, по его мнению, в нехватке «современных учителей»: выпускники вузов остаются в городах, не желая ехать в деревни, где нет никаких условий («повышение квалификации в Башкирском институте развития образования эту задачу не решает»). В результате это ведет к падению качества образования на селе, в перспективе — к выпуску неконкурентоспособных специалистов низкого качества, которые если и останутся в родном селе, то очевидной пользы местной экономической ситуации не принесут. Асадуллин подчеркивал, что, если проблему не решать, она будет усугубляться, что грозит еще большей деградацией сельской местности республики. Проблема пока еще остается нерешенной.
По мнению исполнительного директора проекта «Электронная энциклопедия сельских школ России» Николая Махнева, именно перед сельскими школами сейчас стоит сложнейшая задача — воспитать людей, которые самостоятельно решат остаться в сельской местности, поскольку будут понимать, что здесь можно заработать деньги, можно нормально жить и работать. Правда, для этого еще нужно серьезно заняться уровнем жизни в сельской местности.
— Нужно понимать, сколько стоит городская и деревенская жизнь, а это сравнение качества жизни рассматривается крайне редко. Поэтому сегодня сельская школа должна получить конкурентное преимущество по сравнению с городской — если мы хотим, чтобы часть людей оставались на селе. Потому что я знаю много историй, когда школу-то построили, а учиться в них некому. И какой тогда в таком строительстве смысл? Проблема в том, что сегодня школа по-прежнему реализует модель XIX-ХХ веков: она готовит людей для города,подчеркивал Николай Махнев.
Как отмечалось на Уфимском международном салоне образования в 2019 году, одна из самых глубоких проблем не только в Башкирии, но и по всей стране — хроническая недостаточность инвестирования средств в районные системы образования. Это неминуемо приводит к ухудшению возможностей сельской школы как по материальной части, так и в плане квалификации учительского состава. Проблема усугубляется в силу скачкообразной демографической ситуации и убыли молодежи из сельской местности: часть школ остается неполными, часть — переполненными. С выпуском из школы проблемы не заканчиваются: по мнению аспиранта БГАУ Айсылыу Динисламовой, анализировавшей социально-экономические проблемы сельской молодежи в республике, вузы и средние профессиональные образовательные учреждения Башкирии не в состоянии охватить всю сельскую молодежь: из-за платной системы обучения число сельских абитуриентов сокращается, поскольку далеко не все могут заплатить за учебу.
Говоря о качестве образовательного процесса за городской чертой, стоит вспомнить свежий виток рассуждений о нерешенных проблемах, которые заострила пандемия и дистанционное обучение, которое вполне может вернуться в ближайшее время. В условиях всеобщей домашней изоляции оказалось, что сети в регионе не выдерживали нагрузки. Дошло вплоть до того, что власти Башкирии обратились к жителям с просьбой снизить потребление интернета во время школьных уроков. Но наиболее широкий резонанс получила ситуация в Кигинском районе, где скорость интернета 100 килобит в секунду не позволяла ученикам вовремя скачивать задания и отправлять на проверку. В результате школьники и студенты были вынуждены ездить к трассе, где интернет-сигнал позволял скачивать домашние задания. В министерстве цифрового развития РБ отметили, что за короткие сроки связь там наладить не получится, а связи 2G должно хватить до 2021 года, когда изначально планировалось подключить территорию к скоростному интернету. Что ж, «на троечку».
Оптимистическая нота
По итогам 2019 года Башкирия заняла 15 строчку в рейтинге регионов по качеству жизни сельского населения, не только традиционно уступив Татарстану (4 позиция), но и Тамбовской, Ульяновской, Самарской областям. При этом составители подчеркнули, что средний рейтинг по Приволжскому федеральному округу значительно ниже среднего показателя, несмотря на то, что 6 субъектов ПФО входят в топ-20.
По словам вице-премьера РБ Андрея Назарова, на развитие сельских территорий республики будет направлено более 4 млрд руб. Из них 1,6 млрд руб. пойдет на строительство жилья, предоставляемого по договору найма, 1,3 млрд руб. — на 11 проектов комплексной застройки в 7 районах республики, 751 млн руб. — на реализацию проектов комплексного развития сельских поселений.
На минувшем инвестиционном сабантуе в Сибае, где много говорилось о развитии городов республики и их неотразимую инвестиционную привлекательность, проблемы развития сел и создания в сельской местности комфортных условий не освещались. Было заявлено, что эта тема станет одной из ключевых лишь в следующем году — на третьем Всероссийском инвестиционном форуме.