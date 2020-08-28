В сторону деревни: почему угасает сельская Башкирия

Говоря о качестве образовательного процесса за городской чертой, стоит вспомнить свежий виток рассуждений о нерешенных проблемах, которые заострила пандемия и дистанционное обучение, которое вполне может вернуться в ближайшее время. В условиях всеобщей домашней изоляции оказалось, что сети в регионе не выдерживали нагрузки. Дошло вплоть до того, что власти Башкирии обратились к жителям с просьбой снизить потребление интернета во время школьных уроков. Но наиболее широкий резонанс получила ситуация в Кигинском районе, где скорость интернета 100 килобит в секунду не позволяла ученикам вовремя скачивать задания и отправлять на проверку. В результате школьники и студенты были вынуждены ездить к трассе, где интернет-сигнал позволял скачивать домашние задания. В министерстве цифрового развития РБ отметили, что за короткие сроки связь там наладить не получится, а связи 2G должно хватить до 2021 года, когда изначально планировалось подключить территорию к скоростному интернету. Что ж, «на троечку».