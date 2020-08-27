В Уфе реконструкцию сквера «Волна» завершат в этом году

По информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ, за два года на пешеходных тротуарах обновили асфальтовое покрытие, оборудовали детскую площадку, хоккейную коробку, спортплощадку с тренажерами и воркаут-комплексом. Также здесь начали работать стационарные туалеты, к которым были подведены все необходимые коммуникации. В сквере появился автогородок, в котором дети в тактильном формате начали изучать правила дорожного движения. Кроме того, в процессе работ площадь сквера увеличилась до 100 тыс. квадратных метров.