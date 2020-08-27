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В Уфе реконструкцию сквера «Волна» завершат в этом году

27 августа 2020, 13:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Сейчас здесь ведутся работы по водоотведению и водопонижению озера, по установке и бетонированию бортовых камней, а также по разработке и вывоза грунта. На территории амфитеатра проводится сборка опалубки и ведутся работы под устройство лестницы.

По информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ, за два года на пешеходных тротуарах обновили асфальтовое покрытие, оборудовали детскую площадку, хоккейную коробку, спортплощадку с тренажерами и воркаут-комплексом. Также здесь начали работать стационарные туалеты, к которым были подведены все необходимые коммуникации. В сквере появился автогородок, в котором дети в тактильном формате начали изучать правила дорожного движения. Кроме того, в процессе работ площадь сквера увеличилась до 100 тыс. квадратных метров.

Для посетителей на всей территории сквера установлены указатели зон и подробные информационные стенды с правилами пользования и описанием оборудования, сформирована доступную среду для маломобильных граждан. Также здесь работает современная система видеонаблюдения из более 100 камер.

В ближайшее время планируется уже благоустроить местный пруд и береговую зону. Завершить все работы планируют до конца текущего года.

Напомним, реконструкция сквера в Ленинском районе Уфы стартовала в 2018 году, благодаря реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее в уфимской администрации был утвержден проект масштабной реконструкции еще одного парка в Затоне. Для этого планируется снести около 2,5 тыс. квадратных метров жилья на улицах Ахметова, Союзной, Ирендык, Шмидта.

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