В Уфе реконструкцию сквера «Волна» завершат в этом году

По информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ, за два года на пешеходных тротуарах обновили асфальтовое покрытие, оборудовали детскую площадку, хоккейную коробку, спортплощадку с тренажерами и воркаут-комплексом. Также здесь начали работать стационарные туалеты, к которым были подведены все необходимые коммуникации. В сквере появился автогородок, в котором дети в тактильном формате начали изучать правила дорожного движения. Кроме того, в процессе работ площадь сквера увеличилась до 100 тыс. квадратных метров.
Для посетителей на всей территории сквера установлены указатели зон и подробные информационные стенды с правилами пользования и описанием оборудования, сформирована доступную среду для маломобильных граждан. Также здесь работает современная система видеонаблюдения из более 100 камер.
В ближайшее время планируется уже благоустроить местный пруд и береговую зону. Завершить все работы планируют до конца текущего года.
Напомним, реконструкция сквера в Ленинском районе Уфы стартовала в 2018 году, благодаря реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Ранее в уфимской администрации был утвержден проект масштабной реконструкции еще одного парка в Затоне. Для этого планируется снести около 2,5 тыс. квадратных метров жилья на улицах Ахметова, Союзной, Ирендык, Шмидта.