В России чаще всего от коронавируса умирают пенсионеры

Напомним, за всё время пандемии в Башкирии было выявлено 7698 заболевших коронавирусом. Стационарное лечение на данный момент получают 63 человека, из них девять находятся в тяжёлом состоянии (на аппарате ИВЛ — двое). Амбулаторно наблюдается 730 пациентов. За всё время выписано 6877 человек. От коронавируса скончались 28 жителей Башкирии.