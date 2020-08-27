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В России чаще всего от коронавируса умирают пенсионеры

27 августа 2020, 13:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Эти данные озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Анны Поповой, сейчас эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется, поскольку темпы прироста количества новых заболевших упали почти в 60 раз по сравнению с аналогичным показателем на конец марта. В связи с этим она назвала эпидемиологическую ситуацию в стране управляемой и стабилизирующейся

По состоянию на сегодняшний день с момента начала пандемии в России было выявлено 980 тысяч случаев коронавируса, 798 тысяч пациентов уже выздоровели, 16,9 тысяч — умерли.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Напомним, за всё время пандемии в Башкирии было выявлено 7698 заболевших коронавирусом. Стационарное лечение на данный момент получают 63 человека, из них девять находятся в тяжёлом состоянии (на аппарате ИВЛ — двое). Амбулаторно наблюдается 730 пациентов. За всё время выписано 6877 человек. От коронавируса скончались 28 жителей Башкирии.

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#Новости#Здравоохранение#Андрей Королев#Общество
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