Средняя зарплата учителей в России превысила 40 тысяч рублей

Росстат представил рейтинг регионов России, где школьные учителя получают наиболее высокие зарплаты по состоянию на март 2020 года. Больше остальных коллег также зарабатывают педагоги в Чукотском (почти 108 тыс. руб.) и Ямало-Ненецком (почти 97 тыс. руб.) автономных округах. Самый низкий размер зарплаты оказался у педагогов в Ингушетии (22,8 тыс. руб.), Кабардино-Балкарии (23,3 тыс. руб.) и Карачаево-Черкессии (23,8 тыс. руб.).
По данным Росстата, средняя зарплата учителей России в январе — марте текущего года составила немногим более 41 250 рублей.
Напомним, по данным Башстата о среднемесячной зарплате в январе–июле, средний заработок в Башкирии составляет 37 тыс. руб.
— Я вот могу совершенно честно сказать, что молодой учитель в селе без опыта, устроившийся сразу после вуза, получает 15,5 тысяч рублей, — подчеркнул в конце 2019 года и. о. министра образования РБ Айбулат Хажин. — Это я говорю про одну ставку. Естественно, это не та зарплата, которая позволит молодому человеку думать о создании семьи и о дальнейшем развитии.