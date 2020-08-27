mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Средняя зарплата учителей в России превысила 40 тысяч рублей

27 августа 2020, 13:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Самую большую зарплату ожидаемо получают учителя Москвы — средняя зарплата в столице составляет 113,5 тыс. рублей.

Росстат представил рейтинг регионов России, где школьные учителя получают наиболее высокие зарплаты по состоянию на март 2020 года. Больше остальных коллег также зарабатывают педагоги в Чукотском (почти 108 тыс. руб.) и Ямало-Ненецком (почти 97 тыс. руб.) автономных округах. Самый низкий размер зарплаты оказался у педагогов в Ингушетии (22,8 тыс. руб.), Кабардино-Балкарии (23,3 тыс. руб.) и Карачаево-Черкессии (23,8 тыс. руб.).

По данным Росстата, средняя зарплата учителей России в январе — марте текущего года составила немногим более 41 250 рублей.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

Напомним, по данным Башстата о среднемесячной зарплате в январе–июле, средний заработок в Башкирии составляет 37 тыс. руб.

— Я вот могу совершенно честно сказать, что молодой учитель в селе без опыта, устроившийся сразу после вуза, получает 15,5 тысяч рублей, — подчеркнул в конце 2019 года и. о. министра образования РБ Айбулат Хажин. — Это я говорю про одну ставку. Естественно, это не та зарплата, которая позволит молодому человеку думать о создании семьи и о дальнейшем развитии.

Материалы по теме
«Переживаем за учителей». Хабиров объяснил опасения о начале учебного года в БашкирииХабиров поддержал идею создания в Уфе памятника Первому учителюИз-за коронавируса учителям Уфы запретили вызывать школьников к доске
#Новости#Образование#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
У посоветовавшего больше работать депутата из Башкирии нашли огромные долги
Сегодня, 15:51
Снег и гололед: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в выходные
Сегодня, 08:48
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04