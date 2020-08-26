В Стерлитамаке провели полное обновление уличного освещения

Замена уличного освещения проходила на магистралях дорожных сетей и во дворах города. Новые светильники, по данным издания, потребляют меньше энергии, при этом увеличивают освещенность территории на 15-20%. Гарантия действует на протяжении семи лет. Согласно контракту, энергосбытовая компания должна снизить потребляемую мощность не менее чем на 63% от потребления в 2018 году.