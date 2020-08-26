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Posted 26 августа 2020, 09:52

Published 26 августа 2020, 09:52

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

В Стерлитамаке провели полное обновление уличного освещения

26 августа 2020, 09:52
В Стерлитамаке за лето заменили старые уличные светильники на энергоэффективные светодиодные лампы, сообщает ИА «Башинформ».

Замена уличного освещения проходила на магистралях дорожных сетей и во дворах города. Новые светильники, по данным издания, потребляют меньше энергии, при этом увеличивают освещенность территории на 15-20%. Гарантия действует на протяжении семи лет. Согласно контракту, энергосбытовая компания должна снизить потребляемую мощность не менее чем на 63% от потребления в 2018 году.

Как сообщил глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов, проект позволил снизить потребление энергии. По его словам, за шесть месяцев разница в потреблённой энергии по сравнению с прошлым годом составила 300 тысяч киловатт в час.

При этом освещённость города полностью соответствует всем установленным требованиям, сказал Куликов.

Напомним, администрация Белорецкого района Республики Башкортостан разместила закупку на поиск подрядчика для замены светильников уличных фонарей на энергосберегающее освещение. На экономию электроэнергии выделили 78 миллионов рублей.

#Анна Кононова#Общество#Новости#Башкирия#Стерлитамак
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