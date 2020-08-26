В Москве при взрыве пятиэтажного дома пострадали четыре человека

Сегодня утром в дома № 4 по адресу Кубинка произошёл взрыв с последующим возгоранием. Как сообщает ТАСС, в результате пожара пострадали три угловые квартиры с третьего по пятый этажи. Взрывная волна в одной из квартиры выбросила на улицу кухонные и бытовые принадлежности.