В Москве при взрыве пятиэтажного дома пострадали четыре человека

Posted 26 августа 2020, 08:36
Published 26 августа 2020, 08:36
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Сегодня утром в дома № 4 по адресу Кубинка произошёл взрыв с последующим возгоранием. Как сообщает ТАСС, в результате пожара пострадали три угловые квартиры с третьего по пятый этажи. Взрывная волна в одной из квартиры выбросила на улицу кухонные и бытовые принадлежности.
Издание сообщает, что в 10:36 по московскому времени пожар был ликвидирован. По данным пресс-службы столичного ГУ МЧС России, площадь возгорания составила 55 квадратных метро. В результате происшествия пострадали пять человек, двое из которых госпитализированы.
Точная причина взрыва пока неизвестна.
Напомним, 21 августа, в жилом доме Ярославля на улице Батова случился взрыв. Со второго по шестой этаж произошли обрушения. В результате взрыва погиб один человек.