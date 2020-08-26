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Posted 26 августа 2020, 08:36

Published 26 августа 2020, 08:36

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

В Москве при взрыве пятиэтажного дома пострадали четыре человека

26 августа 2020, 08:36
Сегодня, 26 августа, в московской пятиэтажке произошёл взрыв, после чего начался пожар, сообщает ТАСС.

Сегодня утром в дома № 4 по адресу Кубинка произошёл взрыв с последующим возгоранием. Как сообщает ТАСС, в результате пожара пострадали три угловые квартиры с третьего по пятый этажи. Взрывная волна в одной из квартиры выбросила на улицу кухонные и бытовые принадлежности.

Издание сообщает, что в 10:36 по московскому времени пожар был ликвидирован. По данным пресс-службы столичного ГУ МЧС России, площадь возгорания составила 55 квадратных метро. В результате происшествия пострадали пять человек, двое из которых госпитализированы.

Точная причина взрыва пока неизвестна.

Напомним, 21 августа, в жилом доме Ярославля на улице Батова случился взрыв. Со второго по шестой этаж произошли обрушения. В результате взрыва погиб один человек.

#Анна Кононова#Происшествия#Новости#Пожар#Москва#Взрыв
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