Открытие школ, горячая вода и мединспекторы. В мэрии Уфы прошло оперативное совещание

Школы также готовятся к возобновлению очной формы обучения. 1 сентября линейка пройдёт только у учеников 1,9 и 11 классов. Для всех остальных школьников торжественное мероприятие пройдет в онлайн-формате. Со 2 сентября дети приступят к урокам согласно расписанию. Теперь уроки будут длиться 35 минут, а ученикам запрещена работа у доски.