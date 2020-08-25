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Posted 25 августа 2020, 06:45

Published 25 августа 2020, 06:45

Modified 17 октября 2022, 20:19

Updated 17 октября 2022, 20:19

Открытие школ, горячая вода и мединспекторы. В мэрии Уфы прошло оперативное совещание

Открытие школ, горячая вода и мединспекторы. В мэрии Уфы прошло оперативное совещание

25 августа 2020, 06:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сегодня, 25 августа, глава Уфы Ульфат Мустафин провёл еженедельное совещание в онлайн-формате. «Медиакорсеть» рассказывает о главных задачах, которые обсуждали в уфимской администрации

Подготовка в отопительному сезону

Глава города Ульфат Мустафин настоятельно попросил закончить все ремонтные работы и подключить все объекты Уфы к горячему водоснабжению к 1 сентября.

Горячая вода должна быть,заявил Ульфат Мустафин.

Такжео подготовке к осенне-зимнему сезону в медицинских и образовательных учреждениях доложила заместитель министра здравоохранения РБ Ольга Горбацевич. По её данным, пока не все объекты имеют паспорт готовности — 24 из 64.

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Начало учебного года

По данным заместителя главы администрации Алины Сулеймановой, с 1 сентября вернутся к работе в штатном режиме 229 государственных и 30 частных детских садов, а также 112 дошкольных групп.

Школы также готовятся к возобновлению очной формы обучения. 1 сентября линейка пройдёт только у учеников 1,9 и 11 классов. Для всех остальных школьников торжественное мероприятие пройдет в онлайн-формате. Со 2 сентября дети приступят к урокам согласно расписанию. Теперь уроки будут длиться 35 минут, а ученикам запрещена работа у доски.

С 1 сентября начнут работать медицинские инспекторы, не подчинённые школе. Рабочие места уже созданы, сообщила Алина Сулейманова.

Заместитель главы мэрии добавила, что в этом году отремонтированы 27 школ, 44 детских сада и 4 учреждения дополнительного образования. Ещё в двух школах ремонтные работы завершаются.

Ульфат Мустафин также поручил поработать с педагогами, чтобы в любое время смогли вновь вернуться на дистанционку. Кроме того, он заявил о необходимости до конца провести мероприятия по безопасности подходов и подъездов к школам.

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Общественный транспорт

Заместитель начальника управления транспорта и связи Владимир Петров сообщил, что на 21 маршруте был обновлен класс и увеличено количество транспортных средств. К 1 сентября в городе будет обеспечена бесперебойная работа всех маршрутов.

Петров также рассказал, на сегодняшний день четыре группы проверили 32 тысячи транспортных средств на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Пассажирам сотрудники раздали 17 тысяч средств индивидуальной защиты.

Кроме того, в ходе совещания обсудили основные жалобы горожан: увеличение интервала движения транспорта (28%), изменение маршрутов и отсутствие прямых рейсов (14%), некорректное поведение водителей (10%) и отказ в приёме карты «Алга» (9%). Ульфат Мустафин поручил решить накопившиеся проблемы.

Ярмарки

Начальник управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Азат Равилов рассказал также о новых форматах ярмарочных помещений из легковозводимых конструкций. Всего на территории Уфы расположатся 12 ярмарочных площадок для проведения сельскохозяйственных ярмарок выходного дня и 6 фермерских ярмарок. На всех мероприятиях для нераспространения коронавирусной инфекции будут соблюдаться меры безопасности.

#Город#Новости#Администрация Уфы
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