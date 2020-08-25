mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 августа 2020, 13:36

Published 25 августа 2020, 13:36

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

На ремонт Курултая Башкирии выделили 30,8 миллиона рублей

25 августа 2020, 13:36
ГКУ республики Башкортостан «Республиканский центр торгов» ищет подрядчика для капитального ремонта помещений Курултая в Уфе. На ремонтные работы выделено 30,8 миллиона рублей.

Подрядчик проведёт ремонт фуршетного зала, малого зала, геральдического зала, а также в фойе первого и второго этажей. Административное здание расположено по адресу: улица Заки Валиди, 40. Согласно документации, в Курултае планируется заменить окна и двери, напольное покрытие, мебель, провести отделку стен и установку камер и сигнализаций.

Ремонт финансируется за счет бюджета республики Башкортостан.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 сентября.

Напомним, в также Уфе планируется отремонтировать административное здание по адресу Заки Валиди, 66. Начальная сумма контракта — 10,3 миллиона рублей. Заказчиком является ГКУ «Управление имуществом казны Республики Башкортостан».

#Анна Кононова#Город#Новости#Башкирия#Уфа#Ремонт#Капитальный ремонт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика