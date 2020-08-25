На ремонт Курултая Башкирии выделили 30,8 миллиона рублей

Подрядчик проведёт ремонт фуршетного зала, малого зала, геральдического зала, а также в фойе первого и второго этажей. Административное здание расположено по адресу: улица Заки Валиди, 40. Согласно документации, в Курултае планируется заменить окна и двери, напольное покрытие, мебель, провести отделку стен и установку камер и сигнализаций.