Бизнес в России потерял 3,7 млрд рублей из-за пандемии

Posted 22 августа 2020, 13:53
Published 22 августа 2020, 13:53
Modified 17 октября 2022, 20:17
Updated 17 октября 2022, 20:17
При этом с апреля около 2 млн человек зарегистрировались на бирже труда в настоящее время на учете в службе занятости числятся 2,8 млн граждан страны.
Если верить официальной статистике Росстата, существенной проблемы в этой области в России нет и цены на самые ходовые товары повседневного потребления практически не выросли. Впрочем, наблюдения за реальными покупками говорят о том, что фактически цены выросли в 4 раза больше официального.
Так или иначе безработные никуда не денутся, у половины занятых граждан доходы заметно упали, а значит и прежнего спроса на товары и услуги не будет. При этом экономия средств стала самоцелью, а в будущем за нее придётся расплачиваться.
Добавим, что министр труда и социальной защиты РБ Ленара Иванова подчеркнула, что в настоящий момент в регионе зарегистрировано рекордное количество безработных (число потерявших работу с января выросло на 4,4%). Ленара Иванова пояснила, что выплата повышенных пособий — это повышенная мера, которая ограничена тремя месяцами, поэтому, по мнению, руководителя ведомства, жителям Башкирии нужно думать о поиске работы: «Халява скоро кончится, надо думать, чем кормить детей».