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Posted 22 августа 2020, 13:53

Published 22 августа 2020, 13:53

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

Бизнес в России потерял 3,7 млрд рублей из-за пандемии

Бизнес в России потерял 3,7 млрд рублей из-за пандемии

22 августа 2020, 13:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В эту сумму ТПП, «Деловая Россия» и «Опора России» оценили потери бизнеса из-за введённых ограничений в стране.

При этом с апреля около 2 млн человек зарегистрировались на бирже труда в настоящее время на учете в службе занятости числятся 2,8 млн граждан страны.

Если верить официальной статистике Росстата, существенной проблемы в этой области в России нет и цены на самые ходовые товары повседневного потребления практически не выросли. Впрочем, наблюдения за реальными покупками говорят о том, что фактически цены выросли в 4 раза больше официального.

Так или иначе безработные никуда не денутся, у половины занятых граждан доходы заметно упали, а значит и прежнего спроса на товары и услуги не будет. При этом экономия средств стала самоцелью, а в будущем за нее придётся расплачиваться.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

Добавим, что министр труда и социальной защиты РБ Ленара Иванова подчеркнула, что в настоящий момент в регионе зарегистрировано рекордное количество безработных (число потерявших работу с января выросло на 4,4%). Ленара Иванова пояснила, что выплата повышенных пособий — это повышенная мера, которая ограничена тремя месяцами, поэтому, по мнению, руководителя ведомства, жителям Башкирии нужно думать о поиске работы: «Халява скоро кончится, надо думать, чем кормить детей».

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Безработица#Работа
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