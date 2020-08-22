Августовский педсовет в Башкирии. Главное

Posted 22 августа 2020, 08:56
Published 22 августа 2020, 08:56
Modified 17 октября 2022, 20:17
Updated 17 октября 2022, 20:17
Глава региона Радий Хабиров на пленарном заседании рассказал, что далеко не все учащиеся вернутся в образовательные учреждения 1 сентября. В частности, очно учиться будут студенты колледжей первых и выпускных курсов, студенты промежуточных курсов будут проходить производственную практику до 1 октября. Что касается студентов вузов, то очно будут учиться только студенты-первокурсники бакалавриата и магистратуры, для студентов других курсов предусмотрено дистанционное обучение до 1 ноября.
Школы будут работать в прежнем режиме, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил (в их числе — обязательная установка рециркуляторов воздуха и обработка классов и помещений дезинфицирующими средствами), за которыми будут следить «ковидные инспекторы» из числа студентов-медиков. На закупку приборов для очистки воздуха, пирометров и дезинфицирующих средств в школы выделено 185 млн рублей из республиканского бюджета.
Напомним, очные торжественные мероприятия в школах Башкирии пройдут только для 1, 9 и 11 классов, но в разное время.
Также, по словам министра образования и науки РБ Айбулата Хажина, в перспективе для некоторых школьников дистанционная форма обучения станет постоянной. Прежде всего это коснется учеников малокомплектных школ и тех учреждений, ученики которых показывают низкие результаты госаттестации и проверочных работ. Также это касается школьников с ограниченными возможностями здоровья и детей с высокими результатами обучения.
Также Радий Хабиров попросил Министерство образования республики готовиться к разным сценариям:
— Если ситуация будет идти тяжело, то как бы нам снова не пришлось вернуться к дистанционному обучению. И тогда мы должны быть к этому готовы — со всеми платформами, методиками и настроенным преподавательским коллективом.
Министр образования и науки Айбулат Хажин отметил, что подготовка к организации дистанционного обучения ведется. В частности, к 1 сентября будет готов специальный сайт, разрабатывается конструктор уроков. Кроме того, в текущем году создается 42 точки роста в сельских школах, оснащаются современных оборудованием две коррекционные школы, в рамках федеральных и региональных проектов проходит капитальный ремонт в 634 школах и детсадах. По словам министра образования, приоритетным направлением станет обновление базы трудовых мастерских и кабинетов технологий. В новом году планируется закупить два мобильных технопарка-кванториума, на их создание выделено 33 млн руб. из федерального и регионального бюджетов.
По словам вице-премьера РБ Андрея Назарова, правительство республики продолжает работу по модернизации местной системы образования, вкладывая большие средства — консолидированный бюджет составил 73 млрд руб.
— Достаточно этого? Конечно, нет. Я согласен, что нужно изменить и убрать цифровое неравенство. Это предполагает не только повсеместный интернет, возможность обладать гаджетами и коммуникациями, это еще и модернизация рабочих мест учителей, возможность качественного дистанционного образования. Все это требует денег, мы это понимаем. Поэтому на следующий год на образование консолидированный бюджет подразумевает увеличение минимум на миллиард, не считая средств на строительство капительных объектов,отметил Андрей Назаров.
Также на августовском совещании власти еще раз напомнили, что школьники 1-4 классов будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием, разработано специальное меню для учеников, у которых есть проблемы со здоровьем. Бесплатными горячими обедами планируется кормить всех 224,8 тыс. детей, которые учатся в начальных классах республики. Льготы также сохраняются для детей-инвалидов и детей из малоимущих семей. На эти цели из федерального бюджета выделили 778 млн руб., из республиканского — 106 млн руб.