Августовский педсовет в Башкирии. Главное

Министр образования и науки Айбулат Хажин отметил, что подготовка к организации дистанционного обучения ведется. В частности, к 1 сентября будет готов специальный сайт, разрабатывается конструктор уроков. Кроме того, в текущем году создается 42 точки роста в сельских школах, оснащаются современных оборудованием две коррекционные школы, в рамках федеральных и региональных проектов проходит капитальный ремонт в 634 школах и детсадах. По словам министра образования, приоритетным направлением станет обновление базы трудовых мастерских и кабинетов технологий. В новом году планируется закупить два мобильных технопарка-кванториума, на их создание выделено 33 млн руб. из федерального и регионального бюджетов.