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Posted 21 августа 2020, 10:05

Published 21 августа 2020, 10:05

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

«Переживаем за учителей». Хабиров объяснил опасения о начале учебного года в Башкирии

«Переживаем за учителей». Хабиров объяснил опасения о начале учебного года в Башкирии

21 августа 2020, 10:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Глава Башкортостана Радий Хабиров на республиканском педсовете призвал Министерство образования РБ готовиться к разным сценариям учебного года.

По словам Радия Хабирова, Башкирия находится «в очень неплохой ситуации» по сравнению с многими другими странами по короновирусу, но это очень хрупкое равновесие:

Мы точно понимаем и ждем, что, конечно, когда почти 900 детей — от дошколят и до студентов — и нескольких десятков преподавателей, воспитателей придут в закрытые помещения и начнется тесный контакт, мы, конечно, должны ждать удара этого коварного коронавируса.

Глава региона подчеркнул, что спасти в этой ситуации может только дисциплина и несложные санитарно-эпидемиологические правила. Контролировать санитарно-медицинские нормы в школах будут «ковидные инспекторы» из числа студентов-медиков.

Главная наша забота — может быть, это немножко цинично будет звучать — являются даже не столько дети. Дети, если и болеют, то они болеют очень легко, но дети точно будут инфицировать учителей, а у нас среди учителей есть довольно много и пожилых, которые болеют хроническими заболеваниями. Эта группа людей у нас больше всего переживаний вызывает. По нашим прогнозам, если мы первые две-три недели так жестко поработаем, то мы инкубационный период пройдем и дальше пойдет лучше. Но горизонт у нас такой довольно долгий, то есть масочный режим и многие санитарно-эпидемиологические правила — это надолго,добавил глава Башкирии.

Также Радий Хабиров попросил Министерство образования республики готовиться к разным сценариям.

Если ситуация будет идти тяжело, то как бы нам снова не пришлось вернуться к дистанционному обучению. И тогда мы должны быть к этому готовы — со всеми платформами, методиками и настроенным преподавательским коллективом.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Образование#Здравоохранение#Высшее образование
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