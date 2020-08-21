«Переживаем за учителей». Хабиров объяснил опасения о начале учебного года в Башкирии

Главная наша забота — может быть, это немножко цинично будет звучать — являются даже не столько дети. Дети, если и болеют, то они болеют очень легко, но дети точно будут инфицировать учителей, а у нас среди учителей есть довольно много и пожилых, которые болеют хроническими заболеваниями. Эта группа людей у нас больше всего переживаний вызывает. По нашим прогнозам, если мы первые две-три недели так жестко поработаем, то мы инкубационный период пройдем и дальше пойдет лучше. Но горизонт у нас такой довольно долгий, то есть масочный режим и многие санитарно-эпидемиологические правила — это надолго,добавил глава Башкирии.