«Переживаем за учителей». Хабиров объяснил опасения о начале учебного года в Башкирии

Posted 21 августа 2020, 10:05
Published 21 августа 2020, 10:05
Modified 17 октября 2022, 20:16
Updated 17 октября 2022, 20:16
По словам Радия Хабирова, Башкирия находится «в очень неплохой ситуации» по сравнению с многими другими странами по короновирусу, но это очень хрупкое равновесие:
Мы точно понимаем и ждем, что, конечно, когда почти 900 детей — от дошколят и до студентов — и нескольких десятков преподавателей, воспитателей придут в закрытые помещения и начнется тесный контакт, мы, конечно, должны ждать удара этого коварного коронавируса.
Глава региона подчеркнул, что спасти в этой ситуации может только дисциплина и несложные санитарно-эпидемиологические правила. Контролировать санитарно-медицинские нормы в школах будут «ковидные инспекторы» из числа студентов-медиков.
Главная наша забота — может быть, это немножко цинично будет звучать — являются даже не столько дети. Дети, если и болеют, то они болеют очень легко, но дети точно будут инфицировать учителей, а у нас среди учителей есть довольно много и пожилых, которые болеют хроническими заболеваниями. Эта группа людей у нас больше всего переживаний вызывает. По нашим прогнозам, если мы первые две-три недели так жестко поработаем, то мы инкубационный период пройдем и дальше пойдет лучше. Но горизонт у нас такой довольно долгий, то есть масочный режим и многие санитарно-эпидемиологические правила — это надолго,добавил глава Башкирии.
Также Радий Хабиров попросил Министерство образования республики готовиться к разным сценариям.
Если ситуация будет идти тяжело, то как бы нам снова не пришлось вернуться к дистанционному обучению. И тогда мы должны быть к этому готовы — со всеми платформами, методиками и настроенным преподавательским коллективом.