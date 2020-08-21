Калининград тратит неоправданно много средств на фестиваль "Короче"

Сколько именно тратится на организацию фестиваля - неизвестно. До 2018 года средства на мероприятия находил лично Станислав Воскресенский, который занимал пост заместителя полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В 2018 году он стал губернатором Ивановской области и перестал финансировать фестиваль, что поставило существование “Короче” под угрозу. Об этом пишет news.ru.