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Posted 21 августа 2020, 11:02

Published 21 августа 2020, 11:02

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

Калининград тратит неоправданно много средств на фестиваль "Короче"

21 августа 2020, 11:02
Фестиваль короткометражного кино «Короче» в 2020 году состоялся в режиме онлайн. В 2019-м он прошел в Калининграде с 16 по 18 августа. На многих гостей негативное впечатление произвела некорректная организация, отпугивающая зрителей.

Эксперты считают, что миллионы рублей, которые бюджет ежегодно тратит на фестиваль, не оправдываются. Получается, что мероприятие является обузой для Калининграда.

Сколько именно тратится на организацию фестиваля - неизвестно. До 2018 года средства на мероприятия находил лично Станислав Воскресенский, который занимал пост заместителя полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В 2018 году он стал губернатором Ивановской области и перестал финансировать фестиваль, что поставило существование “Короче” под угрозу. Об этом пишет news.ru.

Проведение фестиваля стал оплачивать бюджета Калининградской области. Победителем тендера стало московское ООО «ТЦ «АртШоу». При этом начальная цена контракта составила восемь миллионов рублей. Сюда были включены все расходы, страховка, налоги, сборы и другие платежи.

Нужно отметить, что фестиваль никогда не проводился для самих жителей Калининграда, а средства на его организацию тратил городской бюджет.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
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