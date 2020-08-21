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Posted 21 августа 2020, 10:42

Published 21 августа 2020, 10:42

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

Как в Башкирии с 1 сентября будут работать школы, колледжи и вузы

Как в Башкирии с 1 сентября будут работать школы, колледжи и вузы

21 августа 2020, 10:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Башкротостане на августовском республиканском совещании по образованию рассказали, в каком режиме будут учиться школьники и студенты в Башкирии.

Очно учиться будут студенты колледжей первых и выпускных курсов, студенты промежуточных курсов будут проходить производственную практику до 1 октября. Что касается студентов вузов, то очно будут учиться только студенты-первокурсники бакалавриата и магистратуры, для студентов других курсов предусмотрено дистанционное обучение до 1 ноября.

Мы долго обсуждали с ректорами, как нам поступить с вузами и ссузами. Главный критерий, что там есть общежития. Молодежь бывает порой, к сожалению, беспечной. Тем более опыт у нас такой был: только в трех вузах весной у нас были вспышки в общежитиях. Поэтому мы приняли решение, что с 1 сентября на учебу пойдут первые курсы бакалавриата и магистратуры. Это небольшое количество людей, небольшое количество общежитий, соблюдение всех санитарных норм. Все остальное — в дистанционном режиме. Все-таки вузовское обучение допускает в большей степени автономность.отметил Радий Хабиров.

Напомним, по словам министра образования и науки Башкирии Айбулата Хажина, в перспективе для некоторых школьников дистанционная форма обучения станет постоянной. Прежде всего — для учеников малокомплектных школ и тех учреждений, ученики которых показывают низкие результаты госаттестации и проверочных работ. Также это касается школьников с ограниченными возможностями здоровья и детей с высокими результатами обучения.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Образование#Высшее образование
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