Как в Башкирии с 1 сентября будут работать школы, колледжи и вузы

Мы долго обсуждали с ректорами, как нам поступить с вузами и ссузами. Главный критерий, что там есть общежития. Молодежь бывает порой, к сожалению, беспечной. Тем более опыт у нас такой был: только в трех вузах весной у нас были вспышки в общежитиях. Поэтому мы приняли решение, что с 1 сентября на учебу пойдут первые курсы бакалавриата и магистратуры. Это небольшое количество людей, небольшое количество общежитий, соблюдение всех санитарных норм. Все остальное — в дистанционном режиме. Все-таки вузовское обучение допускает в большей степени автономность.отметил Радий Хабиров.