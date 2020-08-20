В Башкирии откроют шесть новых кинозалов

За время конкурсов в 2015–2019 гг. в Башкирии поддержали 38 кинозалов на базе 32 учреждений. Цель федеральной программы по поддержке кинозалов — реализация условий для показа национальных фильмов и обеспечение равномерного доступа жителей России к произведениям киноискусства. С 2019 года модернизация кинозалов была включена в нацпроект «Культура». К концу 2024 года в России планируется создать дополнительно 1200 кинозалов.