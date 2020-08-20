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Posted 20 августа 2020, 12:16

Published 20 августа 2020, 12:16

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

В Башкирии откроют шесть новых кинозалов

В Башкирии откроют шесть новых кинозалов

20 августа 2020, 12:16
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Два цифровых кинозала откроются в Давлеканово, по одному — в селах Иглино, Раевский, Чекмагуш и Стерлибашево, сообщила пресс-служба главы Башкортостана Радия Хабирова.

На оснащение кинозалов в рамках национального проекта «Культура» республика получит 29,99 млн руб. Отметим, что обязательное условие для переоборудованного кинозала — демонстрация фильмов отечественного кинопроизводства в объеме не менее 50% киносеансов и осуществление регулярного кинопоказа в объеме не менее 100 дней в календарный квартал.

За время конкурсов в 2015–2019 гг. в Башкирии поддержали 38 кинозалов на базе 32 учреждений. Цель федеральной программы по поддержке кинозалов — реализация условий для показа национальных фильмов и обеспечение равномерного доступа жителей России к произведениям киноискусства. С 2019 года модернизация кинозалов была включена в нацпроект «Культура». К концу 2024 года в России планируется создать дополнительно 1200 кинозалов.

Напомним, что в Башкирии кинотеатры планируют открыть 1 сентября. Ключевым условием возобновления их деятельности остается соблюдение санитарно-эпидемиологических требований: масочный режим, социальная дистанция — в том числе и по рассадке, интервалы между сеансов не менее 30 минут с обязательными проветриванием и дезинфекцией.

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