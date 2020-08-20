В Башкирии откроют шесть новых кинозалов

Posted 20 августа 2020, 12:16
Published 20 августа 2020, 12:16
Modified 17 октября 2022, 20:15
Updated 17 октября 2022, 20:15
На оснащение кинозалов в рамках национального проекта «Культура» республика получит 29,99 млн руб. Отметим, что обязательное условие для переоборудованного кинозала — демонстрация фильмов отечественного кинопроизводства в объеме не менее 50% киносеансов и осуществление регулярного кинопоказа в объеме не менее 100 дней в календарный квартал.
За время конкурсов в 2015–2019 гг. в Башкирии поддержали 38 кинозалов на базе 32 учреждений. Цель федеральной программы по поддержке кинозалов — реализация условий для показа национальных фильмов и обеспечение равномерного доступа жителей России к произведениям киноискусства. С 2019 года модернизация кинозалов была включена в нацпроект «Культура». К концу 2024 года в России планируется создать дополнительно 1200 кинозалов.
Напомним, что в Башкирии кинотеатры планируют открыть 1 сентября. Ключевым условием возобновления их деятельности остается соблюдение санитарно-эпидемиологических требований: масочный режим, социальная дистанция — в том числе и по рассадке, интервалы между сеансов не менее 30 минут с обязательными проветриванием и дезинфекцией.