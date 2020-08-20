Спрос убивает предложение: почему в Башкирии не хотят беречь памятники природы

— Там нет… Да почти ничего там нет, чтобы обеспечить чистоту и безопасность, как отдыхающего, так и природы. Я знаю многих сотрудников этих парков, которые сейчас практически круглосуточно пытаются хоть как-то следить за территорией убирая голыми руками наш мусор. Не знаю, кто из них еще не уволился и терпит этот ад. Все это абсолютно нерешаемые задачи, мешки для мусора не решат системные проблемы, если уж даже полиция отказывается приезжать туда по вызову, просто боится… Думаю, пора просто признаться, что республика не в состоянии развивать и сохранять эти территории, если за годы не смогла, не научилась. Можно вернуть природным паркам независимость или отдать федералам, чтобы там появились национальные парки, но и на это республика тоже не пойдет. Поэтому пора просто стыдливо отвернуться и забыть про эти жемчужины,