Спрос убивает предложение: почему в Башкирии не хотят беречь памятники природы

Posted 20 августа 2020, 07:29
Published 20 августа 2020, 07:29
Modified 17 октября 2022, 20:14
Updated 17 октября 2022, 20:14
Аномально жаркое коронавирусное лето в этом году вынудило жителей Башкирии лихорадочно искать места для отдыха в пределах родного региона. В результате резкий и мощный туристический бум был готов стереть памятники природы с лица земли, их слабенькая инфраструктура оказалась нежизнеспособной, а туристы платили немаленькие деньги неизвестно куда и неизвестно за какой сервис. Дело не в том, почему экологическая культура в регионе находится примерно на уровне плинтуса, а скорее в том, как это повлияет на состояние уникальных природных памятников в регионе.
Пока вся Башкирия гудит вокруг судьбы Куштау, стоит напомнить о недавнем желании республиканского Госкомтуризма по ограничению на посещение другого шихана — Торатау. Это планируется сделать для того, чтобы сохранить местные краснокнижные растения и животных, в частности, и экосистему в целом. По словам председателя госкомитета по туризму Салавата Нафикова, там появятся специальные туристические тропы — в противном случае большое количество туристов, которые регулярно поднимаются на шихан, могут нанести флоре и фауне непоправимый ущерб. Эти опасения небезосновательны.
Салават Нафиков уверен в том, что проблема туристической отрасли Башкирии в «огромном числе неорганизованных туристов, не приносящих местным жителям никакой пользы, а только создающих проблемы»:
— Взять, к примеру, расположенное недалеко от Уфы Голубое озеро — Зянгяркуль, имеющее статус особо охраняемого природного объекта. Если вспомнить, как оно выглядело лет пятнадцать назад, то сейчас положение можно назвать удручающим.
По словам чиновника, функции по охране Голубого озера возложены на главу местного сельского поселения, но для осуществления этой деятельности у того нет ни денег, ни возможностей. В результате люди пишут жалобы, прокуратура проводит проверки, штрафует администрацию — и так по кругу.
Еще один печальный пример — озера Кандрыкуль и Аслыкуль — особо охраняемые территории республики, которые едва пережили это лето. Например, только на выходные 18–19 июля на побережье Аслыкуля возле д. Янги-Турмуш приехало 600 машин, еще 400 без ночевки, при этом на всех гостей был один старый туалет, из которого жидкие отходы идут непосредственно в озеро.
— Там нет… Да почти ничего там нет, чтобы обеспечить чистоту и безопасность, как отдыхающего, так и природы. Я знаю многих сотрудников этих парков, которые сейчас практически круглосуточно пытаются хоть как-то следить за территорией убирая голыми руками наш мусор. Не знаю, кто из них еще не уволился и терпит этот ад. Все это абсолютно нерешаемые задачи, мешки для мусора не решат системные проблемы, если уж даже полиция отказывается приезжать туда по вызову, просто боится… Думаю, пора просто признаться, что республика не в состоянии развивать и сохранять эти территории, если за годы не смогла, не научилась. Можно вернуть природным паркам независимость или отдать федералам, чтобы там появились национальные парки, но и на это республика тоже не пойдет. Поэтому пора просто стыдливо отвернуться и забыть про эти жемчужины,
— считает эко-активистка Рина Гринберг.
Салават Нафиков подчеркивает, что навести порядок в туристических мекках республики возможно лишь в том случае, если появится «эффективный хозяин», а для этого необходимо создавать природные парки с регламентированным посещением. При этом строительство необходимой инфраструктуры не только даст рабочие места, но и принесет доход местному бюджету.
— Лет десять-пятнадцать назад через это проходил курорт Яктыкуль — озеро Банное. Сначала местные были против приезжих, но, когда начали появляться хорошо оплачиваемые рабочие места в туристическом сервисе, настроение быстро изменилось. Такой подход нужен и в других районах республики,
— приводит пример председатель Госкомтуризма республики.
Еще один удачный пример — работа Русского географического общества по сохранению Аскинской ледяной пещеры в Архангельском районе республики. Это единственная в Европе пещера с мешкообразной полостью, где сохранился реликтовый лед времени ледникового периода, и крупнейший подземный ледник на Урале. Главная достопримечательность — ледяные сталагмиты до 12 метров — сохраняются лишь за счет постоянной отрицательной температуры. С 2017 года вход в пещеру ограничили — исследователи обнаружили тенденцию к таянию подземного ледника и уменьшению количества ледяных образований. В числе причин называлось и увеличение антропогенной нагрузки на экосистему пещеры из-за нерегулируемого экскурсионного посещения.
В итоге пещера была передана на 49 лет в аренду Русскому географическому обществу для восстановления микроклимата и сохранения ледниковых реликтов. После проведенных в 2018 году работ по обустройству территории и созданию необходимой инфраструктуры пещера вновь принимает туристов, но уже в определенном режиме.
По мнению путешественника, амбассадора Уральских гор Олега Чегодаева, туризму на Южном Урале мешает то, что его развитием занимаются люди, которые сами никогда не занимались туризмом:
— Возможно, поэтому им самим не очень интересно ставить себя на место туристов, которые ходят в горы, сплавляются по рекам. У нас становится только хуже и перспективы никакой нет. Тем, кто действительно занимаются туризмом и прекрасно понимают, чем силен и интересен Южный Урал, не интересно сидеть в креслах и обсуждать этот вопрос в стотысячный раз. Поэтому реальным развитием будут заниматься энтузиасты, туристов будут забрасывать на вездеходах, везде будет грязь, мусор и помойки на вершинах.
Спикер Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев считает, что проблема в уровне культуры отдыхающих и только жесткий контроль вкупе со штрафами разной степени тяжести смогут стабилизировать ситуацию с потребительским отношением к природе республики:
— Природе наносится колоссальный ущерб. С каждым годом это ощущается все сильнее. Все от элементарной лени, безответственности. Пластиковые бутылки, мешки, консервные банки ведь несложно забрать с собой, а для костра ограничиться валежником. Уровень культуры, к сожалению, оставляет желать лучшего. Вряд ли уговоры помогут решить проблему. Необходимы жесткий контроль за такими «туристами» и неотвратимое наказание.
Уходящее лето показало, впрочем, что пока в регионе будут наводить порядок в законодательстве и регламентировать посещение всех природных памятников, часть из них попросту растопчут. В этом смысле отсутствие указателей на туристических маршрутах Башкирии, из-за которого туристам приходится плутать по окрестным деревням, кажется единственной возможностью сохранить некоторые памятники природы. Правда, провалился очередной шанс показать красоту Башкирии жителям России, ищущим очевидное-невероятное в условиях изоляции, но за количеством провалившихся попыток на это уже перестали обращать на это внимание.
P.S.: «Очень здорово все идет, развиваемся»
В июле на оперативном совещании в правительстве республики Салават Нафиков предложил поддержать ввод туристического сбора на наиболее посещаемые туристические объекты в регионе. По его словам, эта мера позволит регулировать турпоток, улучшать инфраструктуру для отдыхающих и организовывать цивилизованный отдых, места стоянки, сбор мусора, трансфер.
— У нас есть особо охраняемые территории, где посещения регламентируются и за это люди платят деньги. Это нормальная история. Мы хотим аналогично сделать по другим местам. У нас огромное количество пещер, которые находятся без присмотра. Огромное количество рек. После себя там люди оставляют горы мусора, за которые кто-то должен отвечать. У сельских поселений денег нет на это. Это должна быть минимальная плата, и на эти деньги должны организовываться стоянки, вывозиться мусор, — считает Салават Нафиков.
Глава республики поручил изучить опыт других стран и регионов в этом вопросе, подчеркнув, что туризм для Башкирии — большая эффективная отрасль экономики, потенциал которой еще не до конца раскрыт. При этом он добавил, что первые шаги в регионе «правильно делаем, очень здорово все идет, развиваемся».