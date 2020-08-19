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Posted 19 августа 2020, 16:03

Published 19 августа 2020, 16:03

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

Жители ростовского ЖК Суворовский добились от властей строительства инфраструктуры

Жители ростовского ЖК Суворовский добились от властей строительства инфраструктуры

19 августа 2020, 16:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Ростове-на-Дону жители ЖК Суворовский требуют, чтобы администрация приступила к строительству школ и дорожной инфраструктуры и делала это совместно с возведением жилых домов. Люди жалуются, что в жилом комплексе имеются проблемы с дорогами, общественным транспортом, школами и медучреждениями.

Строительством социальных объектов должна заниматься администрация, а не инвестор. Они должны работать вместе, начиная с этапа утверждения плана ЖК, чтобы своевременно возвести необходимую инфраструктуру и обеспечить людей всем необходимым. В настоящее время ситуация далека от идеала: люди недовольны многочасовыми пробками, задержками общественного транспорта и недостатком детских садов. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

«Мы покупали жилье, и в плане был детский сад в соседнем дворе, через несколько лет на его месте вырос дом "мозаика". А где сады, школы? Дети, которым сейчас нет места в садах, также не будет места в школе?» - так жители Суворовского выражают свое недовольство в соцсетях.

Строительство новых жилых домов и социальных объектов теперь будет происходить параллельно, написал в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По его словам, в ходе планирования строительства инвесторы не приняли во внимание особенности расположения района. Однако совместная работа с жителями Суворовского позволит сделать микрорайон комфортным, отметил Логвиненко.

В ближайшие годы планируется расширить дорогу, возвести два новых детсада и школу, которая вместит 1200 детей. Также в скором времени здесь появятся МФЦ, подстанция скорой медицинской помощи и отделение полиции. Строительство этой инфраструктуры одобрила инициативная группа, которая выражала мнение всего микрорайона.

Жители ЖК Суворовский отрицательно восприняли пост Логвиненко в соцсети. В комментариях они ответили, что уже несколько лет слышат подобные обещания от администрации.

Люди призывают власть не обещать, а решить хотя бы часть проблем. Ибо обещания продолжаются пять лет - с тех пор, как было куплено жилье.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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