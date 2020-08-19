Жители ростовского ЖК Суворовский добились от властей строительства инфраструктуры

«Мы покупали жилье, и в плане был детский сад в соседнем дворе, через несколько лет на его месте вырос дом "мозаика". А где сады, школы? Дети, которым сейчас нет места в садах, также не будет места в школе?» - так жители Суворовского выражают свое недовольство в соцсетях.