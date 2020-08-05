Защита не сработала: в Уфе около популярного кафе заискрились электропровода

Видео с места событий попало в социальные сети. На кадрах видно, что искры от столба разлетаются во все стороны, а испуганные посетители кафе выбегают на улицу. К счастью, на место в срочном порядке прибыли спасатели МЧС. По их словам, угроза ближайшим объектам отсутствует.