Защита не сработала: в Уфе около популярного кафе заискрились электропровода

Posted 5 августа 2020, 11:31
Published 5 августа 2020, 11:31
Modified 25 декабря, 05:38
Updated 25 декабря, 05:38
Сегодня днем, 5 августа, в Уфе на улице Космонавтов около одного из популярных ресторанов быстрого питания произошел необычный пожар. Загорелся кабель, питающий троллейбусные линии. Из-за чего произошло тление всей линии и столба электропередач.
Видео с места событий попало в социальные сети. На кадрах видно, что искры от столба разлетаются во все стороны, а испуганные посетители кафе выбегают на улицу. К счастью, на место в срочном порядке прибыли спасатели МЧС. По их словам, угроза ближайшим объектам отсутствует.
— Причиной пожара явилось аварийно-токовое явление в электросети. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России, ситуация по восстановлению электроснабжения находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, — отметили в пресс-службе ведомства.