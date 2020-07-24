mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 июля 2020, 10:12

Published 24 июля 2020, 10:12

Modified 25 декабря, 05:41

Updated 25 декабря, 05:41

Мэрия Уфы заплатит штраф 200 тыс руб за плохое состояние памятника Салавату Юлаеву

24 июля 2020, 10:12
Такое решение принял Верховный суд республики.

Уфимская городская администрация, несмотря на попытку обжалования приговора, все же заплатит штраф по решению Верховного суда. 200 тысяч рублей мэрия Уфы заплатит за то, что памятник Салавату Юлаеву находится в плохом состоянии. Постановление вступило в силу 13 июля.

Накануне управление по государственной охране объектов культурного наследия РБ выдало разрешение на реставрацию памятника. Этим займется Архитектурно-реставрационное бюро «БАДИ-с».

— В настоящее время осуществляются научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы, по результатам которых будет разработана научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия, — отметили в ведомстве.

Отметим, что памятник Салавату Юлаеву считается самой известной достопримечательностью Уфы. Его изображение есть на гербе республики. Памятник высотой 9,7 метра появился на берегу Агидели (Белой) 1967 году. Автор – скульптор-монументалист Сосланбек Тавасиев. С 1974 года памятник входит в число объектов культурного наследия федерального значения, с 2015 года – в госреестре объектов культурного наследия страны.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика