Мэрия Уфы заплатит штраф 200 тыс руб за плохое состояние памятника Салавату Юлаеву

Отметим, что памятник Салавату Юлаеву считается самой известной достопримечательностью Уфы. Его изображение есть на гербе республики. Памятник высотой 9,7 метра появился на берегу Агидели (Белой) 1967 году. Автор – скульптор-монументалист Сосланбек Тавасиев. С 1974 года памятник входит в число объектов культурного наследия федерального значения, с 2015 года – в госреестре объектов культурного наследия страны.