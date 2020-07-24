Мэрия Уфы заплатит штраф 200 тыс руб за плохое состояние памятника Салавату Юлаеву

Posted 24 июля 2020, 10:12
Published 24 июля 2020, 10:12
Modified 25 декабря, 05:41
Updated 25 декабря, 05:41
Уфимская городская администрация, несмотря на попытку обжалования приговора, все же заплатит штраф по решению Верховного суда. 200 тысяч рублей мэрия Уфы заплатит за то, что памятник Салавату Юлаеву находится в плохом состоянии. Постановление вступило в силу 13 июля.
Накануне управление по государственной охране объектов культурного наследия РБ выдало разрешение на реставрацию памятника. Этим займется Архитектурно-реставрационное бюро «БАДИ-с».
— В настоящее время осуществляются научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы, по результатам которых будет разработана научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия, — отметили в ведомстве.
Отметим, что памятник Салавату Юлаеву считается самой известной достопримечательностью Уфы. Его изображение есть на гербе республики. Памятник высотой 9,7 метра появился на берегу Агидели (Белой) 1967 году. Автор – скульптор-монументалист Сосланбек Тавасиев. С 1974 года памятник входит в число объектов культурного наследия федерального значения, с 2015 года – в госреестре объектов культурного наследия страны.