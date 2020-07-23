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Posted 23 июля 2020, 06:25

Published 23 июля 2020, 06:25

Modified 17 октября 2022, 20:44

Updated 17 октября 2022, 20:44

В Башкирии выпало небывалое количество осадков и стало прохладно

В Башкирии выпало небывалое количество осадков и стало прохладно

23 июля 2020, 06:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Башгидрометцентр сообщил, что в республике в ближайшие дни будет дождливо.

По информации синоптиков, в республике становится прохладно, кроме того, по прогнозу в регионе сейчас проходит небывалое количество дождей. В частности, только в ночь с 22 на 23 июля выпало от 2 до 82 мм осадков.

Сильнее всего дожди были в юго-восточной части Башкирии: в Зилаире 82 выпало миллиметра, в Акъяре – 60 мм, в Старосубхангулово – 40 мм, в Тукане – 42 мм, в Кананикольском – 64 мм, в Сибае – 60 мм. В Зауралье – 82 мм. В северо-западной части региона от 2 до 15 мм.

По прогнозу сильные осадки будут в течение дня смещаться на север и северо-запад республики. Погода будет такой же прохладной и дождливой в ближайшие два дня.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Погода#Ливень
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