В Башкирии выпало небывалое количество осадков и стало прохладно

Posted 23 июля 2020, 06:25
Published 23 июля 2020, 06:25
Modified 17 октября 2022, 20:44
Updated 17 октября 2022, 20:44
По информации синоптиков, в республике становится прохладно, кроме того, по прогнозу в регионе сейчас проходит небывалое количество дождей. В частности, только в ночь с 22 на 23 июля выпало от 2 до 82 мм осадков.
Сильнее всего дожди были в юго-восточной части Башкирии: в Зилаире 82 выпало миллиметра, в Акъяре – 60 мм, в Старосубхангулово – 40 мм, в Тукане – 42 мм, в Кананикольском – 64 мм, в Сибае – 60 мм. В Зауралье – 82 мм. В северо-западной части региона от 2 до 15 мм.
По прогнозу сильные осадки будут в течение дня смещаться на север и северо-запад республики. Погода будет такой же прохладной и дождливой в ближайшие два дня.