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Posted 22 июля 2020, 09:47

Published 22 июля 2020, 09:47

Modified 17 октября 2022, 20:43

Updated 17 октября 2022, 20:43

В Мелеузе благоустройство набережной обойдется в 108 млн рублей

В Мелеузе благоустройство набережной обойдется в 108 млн рублей

22 июля 2020, 09:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Аукцион на благоустройство городской набережной заключили по итогам аукциона, который прошел 21 июля.

Благоустройством городской набережной в Мелеузе будет заниматься компания ООО ГК «Лидергрупп», зарегистрированная в селе Зубово под Уфой. Контракт, который стоил 127,93 млн рублей предложили исполнить со скидкой 15,5% за 108,1 млн рублей.

Помимо «Лидергрупп» в аукционе принимали участие еще три компании: туймазинское ООО «Стройинвестплюс», уфимское ООО «Мегастроймонтаж», ООО «СПФ Ремстрой» из села Ермолаево, ООО «Уфимская газовая компания».

Набережная в Мелеузе будет благоустраиваться по итогам конкурса на создание комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. 90 млн рублей будет выделено из федерального бюджета, и еще 36,12 млн рублей из регионального.

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