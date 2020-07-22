В Мелеузе благоустройство набережной обойдется в 108 млн рублей

Posted 22 июля 2020, 09:47
Published 22 июля 2020, 09:47
Modified 17 октября 2022, 20:43
Updated 17 октября 2022, 20:43
Благоустройством городской набережной в Мелеузе будет заниматься компания ООО ГК «Лидергрупп», зарегистрированная в селе Зубово под Уфой. Контракт, который стоил 127,93 млн рублей предложили исполнить со скидкой 15,5% за 108,1 млн рублей.
Помимо «Лидергрупп» в аукционе принимали участие еще три компании: туймазинское ООО «Стройинвестплюс», уфимское ООО «Мегастроймонтаж», ООО «СПФ Ремстрой» из села Ермолаево, ООО «Уфимская газовая компания».
Набережная в Мелеузе будет благоустраиваться по итогам конкурса на создание комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. 90 млн рублей будет выделено из федерального бюджета, и еще 36,12 млн рублей из регионального.