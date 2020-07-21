Власти Башкирии намерены провести традиционные линейки на 1-е сентября

Posted 21 июля 2020, 09:45
Published 21 июля 2020, 09:45
Modified 17 октября 2022, 20:42
Updated 17 октября 2022, 20:42
Руководитель министерства образования рассказал, что торжественные мероприятия в честь начала учебного года все равно пройдут, и пандемия не помешает традиционному формату линеек.
Айбулат Хажин отметил, что пока что власти все же склоняются к проведению линеек в режиме офлайн. Министр отметил, что 1-е сентября будет обязательно торжественным «с колокольчикм, с пышными бантами, букетами, с улыбками».
По его словам, учебный год начнется в этом году и сомнений об изменениях у него нет. Напомним, ранее Хажин также сообщал о причинах аннулированных результатов ЕГЭ.