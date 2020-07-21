mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 июля 2020, 09:45

Published 21 июля 2020, 09:45

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

Власти Башкирии намерены провести традиционные линейки на 1-е сентября

Власти Башкирии намерены провести традиционные линейки на 1-е сентября

21 июля 2020, 09:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
О планах на День знаний рассказал министр образования Айбулат Хажин на профильной конференции 21 июля.

Руководитель министерства образования рассказал, что торжественные мероприятия в честь начала учебного года все равно пройдут, и пандемия не помешает традиционному формату линеек.

Айбулат Хажин отметил, что пока что власти все же склоняются к проведению линеек в режиме офлайн. Министр отметил, что 1-е сентября будет обязательно торжественным «с колокольчикм, с пышными бантами, букетами, с улыбками».

По его словам, учебный год начнется в этом году и сомнений об изменениях у него нет. Напомним, ранее Хажин также сообщал о причинах аннулированных результатов ЕГЭ.

Материалы по теме
Ирек Ялалов окончательно сказал, когда в Уфе отметят День знанийВ Башкирии запретили продавать алкоголь на сабантуях, в День молодежи и День знанийОфициально: В Башкирии День знаний пройдет без алкоголя
#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Школа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика