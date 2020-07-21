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Posted 21 июля 2020, 08:56

Published 21 июля 2020, 08:56

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

В минобразования Башкирии рассказали об аннулировании 11-ти результатов ЕГЭ

В минобразования Башкирии рассказали об аннулировании 11-ти результатов ЕГЭ

21 июля 2020, 08:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
О причинах произошедшего рассказал министр образования Айбулат Хажин на профильной конференции.

Айбулат Хажин отметил, что в этом году наблюдается уменьшение числа аннулированных работ. По словам министра, всего аннулировали только 11 результатов ЕГЭ.

Причина связана, по информации руководителя ведомства, в большинстве случаев с использованием шпаргалок, была также ситуация, когда учащийся пронес на экзамен сотовый телефон. Хажин отметил, что каждый случай сейчас разбирается отдельно, проводится служебное расследование.

Министр добавил, что ответственность в таких ситуациях несут также и взрослые организаторы, но все же похвалил всех участников процесса за осознанное отношение и пониманием того, что «любое нарушение порядка влечет за собой действия со стороны взрослых лиц».

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#Общество#Новости#ЕГЭ#Результаты ЕГЭ
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