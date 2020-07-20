mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 июля 2020, 07:24

Published 20 июля 2020, 07:24

Modified 17 октября 2022, 20:41

Updated 17 октября 2022, 20:41

В Уфе началась распродажа арестованных у должников автомобилей

В Уфе началась распродажа арестованных у должников автомобилей

20 июля 2020, 07:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сообщение о торгах появилось на сайте управления ФССП по Башкирии.

В управлении сообщили, что аукцион по продаже арестованных авто пройдет 17 августа в столице Башкирии. На сайте ведомства подробно описано, как пройдет процедура и какие лоты представлены. Подать заявку на участие можно 3-го августа.

По информации ведомства, самым дорогим лотом стал автомобиль «Митсубиши Аутлэндер» стоимостью 960 500 рублей. Следом идет «Хёндай Грета» за 912 100 рублей. Самый дешевый лот – «Дэу Матиз» за 27 625 рублей. Есть также ВАЗ 21140 2004 года выпуска за 43 000 рублей.

Полный перечень представлен на сайте ФССП России или по адресу torgi.gov.ru.

Материалы по теме
В Уфе приостановили распродажу имущества Башкирского речного пароходстваМазда от 100, Киа Рио от 600: В Уфе устроят распродажу машин должников
#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Автомобиль#Легковые автомобили
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика