В Уфе началась распродажа арестованных у должников автомобилей

Posted 20 июля 2020, 07:24
Published 20 июля 2020, 07:24
Modified 17 октября 2022, 20:41
Updated 17 октября 2022, 20:41
В управлении сообщили, что аукцион по продаже арестованных авто пройдет 17 августа в столице Башкирии. На сайте ведомства подробно описано, как пройдет процедура и какие лоты представлены. Подать заявку на участие можно 3-го августа.
По информации ведомства, самым дорогим лотом стал автомобиль «Митсубиши Аутлэндер» стоимостью 960 500 рублей. Следом идет «Хёндай Грета» за 912 100 рублей. Самый дешевый лот – «Дэу Матиз» за 27 625 рублей. Есть также ВАЗ 21140 2004 года выпуска за 43 000 рублей.
Полный перечень представлен на сайте ФССП России или по адресу torgi.gov.ru.