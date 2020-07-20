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Posted 20 июля 2020, 10:48

Published 20 июля 2020, 10:48

Modified 17 октября 2022, 20:41

Updated 17 октября 2022, 20:41

В Башкирии обнаружили после проверки опасные аттракционы

В Башкирии обнаружили после проверки опасные аттракционы

20 июля 2020, 10:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
О нарушениях рассказал , начальник Госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Башкирии Ринат Галимов на оперативном совещании в правительстве.

Сегодня, 20 июля, во время своего выступления Галимов сообщил о результата проверки. Он отметил, что некоторые аттракционы все таки опасны для людей.

Обнаружить опасные объекты удалось по результатам проверки 351 республиканских аттракционов. Всего в Башкирии их 4151. Среди проверенных 34 получили статус потенциального риска, еще 99 – средней степени тяжести и у 218 риск был оценен как низкий.

По словам чиновника, во время проверки особенно хорошо проверяют крепления, швы, пожарную безопасности и инструктажи с персоналом.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Нарушение законодательства
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