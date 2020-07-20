В Башкирии обнаружили после проверки опасные аттракционы

Posted 20 июля 2020, 10:48
Published 20 июля 2020, 10:48
Modified 17 октября 2022, 20:41
Updated 17 октября 2022, 20:41
Сегодня, 20 июля, во время своего выступления Галимов сообщил о результата проверки. Он отметил, что некоторые аттракционы все таки опасны для людей.
Обнаружить опасные объекты удалось по результатам проверки 351 республиканских аттракционов. Всего в Башкирии их 4151. Среди проверенных 34 получили статус потенциального риска, еще 99 – средней степени тяжести и у 218 риск был оценен как низкий.
По словам чиновника, во время проверки особенно хорошо проверяют крепления, швы, пожарную безопасности и инструктажи с персоналом.