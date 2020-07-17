В Башкирии мужчина лишился на работе трех пальцев руки

Предварительно известно, что несчастный случай произошел 15 июля при обслуживании насосного оборудования. В тот день слесарю затянуло руку между ремнём и шкивом привода насоса. В результате произошедшего пострадавший лишился трех пальцев руки и получил черепно-мозговую травму.