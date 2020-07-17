В Башкирии мужчина лишился на работе трех пальцев руки

Posted 17 июля 2020, 07:03
Published 17 июля 2020, 07:03
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
По информации пресс-службы ведомства, тяжелую травму получил 58-летний работник Сибайского филиала АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» ООО «УГМК-Холдинг».
Предварительно известно, что несчастный случай произошел 15 июля при обслуживании насосного оборудования. В тот день слесарю затянуло руку между ремнём и шкивом привода насоса. В результате произошедшего пострадавший лишился трех пальцев руки и получил черепно-мозговую травму.
В настоящий момент идет расследование, причины случившегося предстоит все еще выяснить.