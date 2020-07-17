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Posted 17 июля 2020, 07:03

Published 17 июля 2020, 07:03

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

В Башкирии мужчина лишился на работе трех пальцев руки

В Башкирии мужчина лишился на работе трех пальцев руки

17 июля 2020, 07:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Гострудинспекция Башкирии сообщила, что началось расследование тяжелого несчастного случая в Сибае.

По информации пресс-службы ведомства, тяжелую травму получил 58-летний работник Сибайского филиала АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» ООО «УГМК-Холдинг».

Предварительно известно, что несчастный случай произошел 15 июля при обслуживании насосного оборудования. В тот день слесарю затянуло руку между ремнём и шкивом привода насоса. В результате произошедшего пострадавший лишился трех пальцев руки и получил черепно-мозговую травму.

В настоящий момент идет расследование, причины случившегося предстоит все еще выяснить.

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