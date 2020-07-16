«Вспоминаю свой призыв»: Радий Хабиров рассказал о своем отношении к армии

Posted 16 июля 2020, 04:03
Published 16 июля 2020, 04:03
Modified 17 октября 2022, 20:39
Updated 17 октября 2022, 20:39
Руководитель региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети подвел итоги призывной кампании. Глава отметил, что парни из Башкирии отправили во все части России, и теперь во всех родах войск служат наши ребята.
По оценке Хабирова, призывная кампания завершена с «очень хорошими показателями» – более 5 тысяч представителей. Глава отметил, что каждый мужчина, по его мнению, должен получить воинскую специальность и пожелал всем, чтобы год разлуки с военнослужащим пролетел быстро.
«Вспоминаю свой призыв в 1982 году и паренька, который примеряет кирзовые сапоги, прекрасно понимаю», – отметил в заключение он.