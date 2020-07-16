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Posted 16 июля 2020, 04:03

Published 16 июля 2020, 04:03

Modified 17 октября 2022, 20:39

Updated 17 октября 2022, 20:39

«Вспоминаю свой призыв»: Радий Хабиров рассказал о своем отношении к армии

«Вспоминаю свой призыв»: Радий Хабиров рассказал о своем отношении к армии

16 июля 2020, 04:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Глава Башкирии вспомнил свою молодость и подвел итоги весенне-летней призывной кампании.

Руководитель региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети подвел итоги призывной кампании. Глава отметил, что парни из Башкирии отправили во все части России, и теперь во всех родах войск служат наши ребята.

По оценке Хабирова, призывная кампания завершена с «очень хорошими показателями» – более 5 тысяч представителей. Глава отметил, что каждый мужчина, по его мнению, должен получить воинскую специальность и пожелал всем, чтобы год разлуки с военнослужащим пролетел быстро.

«Вспоминаю свой призыв в 1982 году и паренька, который примеряет кирзовые сапоги, прекрасно понимаю», – отметил в заключение он.

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#Общество#Новости#Радий Хабиров
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