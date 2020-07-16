«Вспоминаю свой призыв»: Радий Хабиров рассказал о своем отношении к армии

По оценке Хабирова, призывная кампания завершена с «очень хорошими показателями» – более 5 тысяч представителей. Глава отметил, что каждый мужчина, по его мнению, должен получить воинскую специальность и пожелал всем, чтобы год разлуки с военнослужащим пролетел быстро.