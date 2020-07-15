В Башкирии приняли закон, ужесточающий процедуру усыновления

По словам спикера башкирского парламента Константина Толкачева, в настоящий момент в регионе 12 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. Он отметил, что участились случаи, когда родители отказываются от усыновленных по разным причинам. Случается и так, что опекун не выполняет свои обязанности, прокомментировал Толкачев.