В Башкирии приняли закон, ужесточающий процедуру усыновления

Posted 15 июля 2020, 06:26
Published 15 июля 2020, 06:26
Modified 17 октября 2022, 20:38
Updated 17 октября 2022, 20:38
Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии приняли законопроект, который нацелен на защиту интересов детей-сирот.
По словам спикера башкирского парламента Константина Толкачева, в настоящий момент в регионе 12 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. Он отметил, что участились случаи, когда родители отказываются от усыновленных по разным причинам. Случается и так, что опекун не выполняет свои обязанности, прокомментировал Толкачев.
Депутаты приняли решение, что должны быть более тщательная подготовка и отбор опекунов и приемных родителей. Вопросом сиротства будет заниматься министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.