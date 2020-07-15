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Posted 15 июля 2020, 06:26

Published 15 июля 2020, 06:26

Modified 17 октября 2022, 20:38

Updated 17 октября 2022, 20:38

В Башкирии приняли закон, ужесточающий процедуру усыновления

В Башкирии приняли закон, ужесточающий процедуру усыновления

15 июля 2020, 06:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Депутаты Курултая Башкирии приняли законопроект, который защищает детей от двойного сиротства.

Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии приняли законопроект, который нацелен на защиту интересов детей-сирот.

По словам спикера башкирского парламента Константина Толкачева, в настоящий момент в регионе 12 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. Он отметил, что участились случаи, когда родители отказываются от усыновленных по разным причинам. Случается и так, что опекун не выполняет свои обязанности, прокомментировал Толкачев.

Депутаты приняли решение, что должны быть более тщательная подготовка и отбор опекунов и приемных родителей. Вопросом сиротства будет заниматься министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

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#Общество#Новости#Сироты#Дети-сироты
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