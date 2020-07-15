Тепловой удар: в Башкирии температура воздуха станет еще более аномальной

Posted 15 июля 2020, 11:27
Published 15 июля 2020, 11:27
Modified 17 октября 2022, 20:38
Updated 17 октября 2022, 20:38
Спасатели передали, что неутешительный прогноз сформирован на основе данных Башгидрометцетра. Ожидается, что 16 июля температура воздуха станет еще выше.
Сообщается, что местами жара будет очень сильной и достигнет 38-40°. Такую жару в МЧС назвали аномальной и сообщили, что в регионе сохранится чрезвычайный класс пожарооопасности.
В МЧС просят соблюдать правила, не разжигать костры на полях или в лесу, не бросать горящие окурки.