mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 июля 2020, 11:27

Published 15 июля 2020, 11:27

Modified 17 октября 2022, 20:38

Updated 17 октября 2022, 20:38

Тепловой удар: в Башкирии температура воздуха станет еще более аномальной

Тепловой удар: в Башкирии температура воздуха станет еще более аномальной

15 июля 2020, 11:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В МЧС по Башкирии из-за погоды объявили штормовое предупреждение.

Спасатели передали, что неутешительный прогноз сформирован на основе данных Башгидрометцетра. Ожидается, что 16 июля температура воздуха станет еще выше.

Сообщается, что местами жара будет очень сильной и достигнет 38-40°. Такую жару в МЧС назвали аномальной и сообщили, что в регионе сохранится чрезвычайный класс пожарооопасности.

В МЧС просят соблюдать правила, не разжигать костры на полях или в лесу, не бросать горящие окурки.

Материалы по теме
Жара до +38 градусов и грозы: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на выходные«От жары разбился термометр»: со всех уголков Башкирии сообщают об аномальной погоде
#Алия Фатхиева#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика