РСХБ в Башкортостане предлагает ипотеку по сниженным ставкам

Теперь получить кредит на покупку жилья на вторичном рынке можно по ставке от 7,65%, для покупки жилья на первичном рынке действует программа кредитования «Ипотека с господдержкой 2020» с привлекательными условиями 5,90% годовых. Для клиентов, получающих кредит на первичном рынке и условиях, не соответствующих программе «Ипотека с господдержкой 2020», РСХБ предоставляет ставки от 7,50% с первоначальным взносом от 20%.