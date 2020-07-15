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Posted 15 июля 2020, 07:36

Published 15 июля 2020, 07:36

Modified 17 октября 2022, 20:38

Updated 17 октября 2022, 20:38

Из Уфы откроют прямой рейс по еще одному направлению

Из Уфы откроют прямой рейс по еще одному направлению

15 июля 2020, 07:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новое направление будет открыто с 21 июля.

Решение об открытии рейса Уфа-Екатеринбург приняли в авиакомпании «РусЛайн». Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Сообщается, что полеты будут выполняться два раза в неделю по четвергам и вторникам. Программа полетом рассчитана до конца октября. На вылеты выделены самолеты Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел.

Компания базируется во «Внуково», принадлежит Николаю Уланову.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Самолеты#Самолет
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