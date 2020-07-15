Из Уфы откроют прямой рейс по еще одному направлению

Posted 15 июля 2020, 07:36
Published 15 июля 2020, 07:36
Modified 17 октября 2022, 20:38
Updated 17 октября 2022, 20:38
Решение об открытии рейса Уфа-Екатеринбург приняли в авиакомпании «РусЛайн». Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Сообщается, что полеты будут выполняться два раза в неделю по четвергам и вторникам. Программа полетом рассчитана до конца октября. На вылеты выделены самолеты Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел.
Компания базируется во «Внуково», принадлежит Николаю Уланову.