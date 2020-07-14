Знак качества: «Башнефть» показала, как работает программа подготовки будущих кадров

На прошлой неделе в летописи «Башнефти» произошли два важных события, от которых в немалой степени зависит будущее компании. Оба события связаны с подготовкой будущих кадров для «Башнефти» и в целом «Роснефти».
В Уфимском государственном нефтяном техническом университете прошло торжественное вручение дипломов выпускникам первого набора магистерской программы «Организационное развитие и управление персоналом в нефтяной и газовой промышленности»», запущенной на базе УГНТУ в 2018 году специалистами «Роснефти» и «Башнефть». Это одно из ключевых событий корпоративной системы непрерывного образования «Школа — вуз — предприятие», давно и успешно действующей в «Роснефти».
Наше издание ранее уже не раз писало о ней на разных этапах реализации. Мы видели лица молодых людей, освещенные мечтами о ярком будущем, осуществлению которых помогает ведущая нефтяная компания страны. Кстати, с 2009 года «Башнефть» вручает корпоративные стипендии студентам, а с 2017 года — корпоративные гранты преподавателям вузов и ссузов.
И вот 8 июня успешно прошла защита выпускных 12 квалификационных работ первого выпуска студентов, а теперь они получили заслуженные дипломы.
Староста группы Анастасия Захарова рассказала, что уже работает в «Башнефти».
— На выбор будущей карьеры меня вдохновил отец-нефтяник. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что мое решение поступать на эту специальность два года назад было решающим. Это предопределило всю мою дальнейшую жизнь, и я считаю, что выбрала верное направление, — рассказала девушка.
До этого Анастасия училась также в нефтяном университете по направлению «Строительство». Прошла несколько стажировок в «Башнефти» и сейчас уже является сотрудником компании, работает в департаменте развития кадрового потенциала.
— В процессе написания магистерской диссертации я обращалась к коллегам из «Башнефти» и «Роснефти» и благодаря их помощи и поддержке смогла достойно защититься, — уточнила Анастасия.
Экзаменационная комиссия, в которую вошли представители кадровых служб «Башнефти», отметила высокий уровень подготовки магистрантов.
Все работы были оценены на «отлично», а часть проектов будет рекомендована для внедрения в компании.
— Система непрерывного образования «Школа — вуз — предприятие» — это действительно, уникальная программа не только для Республики Башкортостан, это уникальная программа и для компании «Роснефть», и для большинства вузов России, — посвятила в детали события заведующая кафедрой экономики и управления на предприятиях нефтяной и газовой промышленности УГНТУ, руководитель магистерской программы Ирина Буренина.
Важное отличие данной программы от других — формат классического очного обучения. Для обучения приглашались преподаватели ведущих вузов страны, в том числе Высшей Школы Экономики, а также специалисты из компаний «Роснефть» и «Башнефть», не говоря уже о профессорском и преподавательском составе кафедры экономики и управления на предприятиях нефтяной и газовой промышленности УГНТУ.
— Эта программа содержит не только образовательный блок, но и огромный блок дополнительных дисциплин, включая углубленное изучение профессионального английского языка, историю нефтяной и газовой промышленности, культуру и так далее, — пояснила Ирина Буренина. — Плюс эта программа уникальна тем, что, начиная со второго семестра ребята уже погружались в деятельность компании, проходя стажировку в периметре компании «Башнефть»: на нефтеперерабатывающих заводах, в добывающих подразделениях, в центральном аппарате компании, в сервисных подразделениях.
Теперь перед выпускниками программы открыты широкие возможности трудоустройства в периметре нефтяной компании. Кстати, по итогам обучения и стажировок не только Анастасия Захарова определилась с работой, но и еще один магистрант второго курса трудоустроен в ООО «Башнефть-ПЕТРОТЕСТ».
9 июля состоялось еще одно торжественное событие, которое является неотъемлемой частью корпоративной системы непрерывного образования «Школа — вуз — предприятие»: выпуск первого «Роснефть-класса» на базе лицея №62 в Уфе. Два года назад нам также удалось присутствовать в первый день учебы в этом классе.
— Это огромный опыт, который оправдывает ожидания. Если мы в 9-м классе учились до обеда, как обычно учатся ученики, то здесь мы уже до обеда учились в школе, после обеда мы учились в университете. У нас были пары, иногда — лаборатории. То есть, интересно, конечно, но и тяжело, — поделилась эмоциями выпускница «Роснефть-класса» Татьяна Огнева.
— У нас было много конференций, различные конкурсы, тренинги, которые помогали развиваться в этой отрасли. В дальнейшем собираюсь поступать в нефтяной вуз. Скорее всего, это будет Уфимский государственный нефтяной технический университет, — добавил ее одноклассник Альберт Мингазов. — Мне больше всего запомнилась лабораторная практика, которая проходила в университете, на которой мы развивали и защищали проекты. И проект нашей команды занял первое место на кубке «Петроквантум».
В обучение этих детей вложен поистине огромный объем знаний и усилий педагогов. В 26 регионах России открыто более 120 «Роснефть-классов», а в Башкирии действуют три таких класса: два — в Уфе и один — в городе Октябрьском. Их деятельность осуществляется на основании трехстороннего договора между компанией, школой и профильными вузами.
— Это был наш первый опыт совместной работы с компанией «Роснефть» здесь, в Башкирии. Опыт оказался очень успешным, класс получился очень сильным, и детям эта программа очень помогла. Потому что сейчас, на выходе из школы, они уже знают, что они хотят, чем они будут в дальнейшем заниматься, их выбор профессии осознан, и они уже даже в стенах нефтяного технического института получили себе баллы, — прокомментировала выпуск «Роснефть-класса» заместитель директора лицея №62, куратор «Роснефть-класса» Алия Ильсова. — Преподаватели, которые с ними занимались и которые в дальнейшем, при поступлении в университет, будут с ними работать, они их уже знают. У ребят уже есть опыт общения, опыт институтской жизни, опыт студенчества. Я считаю, что это очень хорошая программа. Потому что обычные одиннадцатиклассники выходят и стоят на распутье, что, где, как, в чем заключается та или иная специальность, они не знают. Но здесь уже происходит осознанный выбор специальности.
Больше всего запомнились умные лица этих детей, в которых журналисты пытались угадать будущих топ-менеджеров нефтяных компаний и первооткрывателей месторождений. Вполне возможно, что наши предсказания скоро сбудутся. Время покажет.