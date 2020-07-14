Знак качества: «Башнефть» показала, как работает программа подготовки будущих кадров

— Это был наш первый опыт совместной работы с компанией «Роснефть» здесь, в Башкирии. Опыт оказался очень успешным, класс получился очень сильным, и детям эта программа очень помогла. Потому что сейчас, на выходе из школы, они уже знают, что они хотят, чем они будут в дальнейшем заниматься, их выбор профессии осознан, и они уже даже в стенах нефтяного технического института получили себе баллы, — прокомментировала выпуск «Роснефть-класса» заместитель директора лицея №62, куратор «Роснефть-класса» Алия Ильсова. — Преподаватели, которые с ними занимались и которые в дальнейшем, при поступлении в университет, будут с ними работать, они их уже знают. У ребят уже есть опыт общения, опыт институтской жизни, опыт студенчества. Я считаю, что это очень хорошая программа. Потому что обычные одиннадцатиклассники выходят и стоят на распутье, что, где, как, в чем заключается та или иная специальность, они не знают. Но здесь уже происходит осознанный выбор специальности.