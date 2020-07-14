«Вы — хулиганки!»: в Башкирии сирот, вышедших на пикет из-за жилья, задержала полиция

Сегодня, 14 июля, в центре башкирского города Благовещенска, перед зданием местной администрации, прошел пикет, в котором приняли участие две юные горожанки — 21-летняя Лиана Агзамова и 23-летняя Назифа Зайнуллина. Девушки держали в руках плакат с надписью «Помогите бездомным сиротам Благовещенска».
Как стало известно Медиакорсети, девушки провели на площади около сорока минут, успели пообщаться с главой Благовещенского района Анваром Минибаевым и одним из его заместителей. Потом девушек задержала полиция и доставила в участок.
— Мы рассказали подробно о своей жизни, что нас бросили родители, что мы не имеем своего жилья, а то жилье, которое нам положено по закону, не можем получить, хотя имеем на руках судебные решения, — сообщила Медиакорсети Лиана Агзамова.
Недавно мы рассказывали подробно о судьбе Лианы и ее сестры Элизы, мать которых лишена родительских прав. Девочки 15 лет провели в социальных приютах и детских домах. Сейчас они живут вдвоем в 14-метровой комнате, которая досталась от матери, уехавшей в неизвестном направлении «в поисках лучшей жизни». За комнату за время проживания в ней матери девочек накопился долг более 215 тысяч рублей, по этой причине у Лианы заблокирована карта, и она не может устроиться на работу.
Назифа Зайнуллина также является сиротой, она жила с опекунами. Назифа была замужем, но семейная жизнь не сложилась. Сейчас она ждет ребенка.
— Сначала мы сидели на ступеньках, потом подошел охранник и сказал, чтобы мы уходили, иначе нас оштрафуют. Но мы все равно решили остаться. Затем мы увидели, как из здания администрации вышел глава Благовещенского района Анвар Агзамович Минибаев со своим замом, и подошли к нему, — продолжила рассказ Лиана. — Глава спросил вдруг нас: «Вы что, хотите, чтобы меня посадили?». Мы ответили, что не хотим ничего такого, просто пусть дадут жилье, которое нам положено по закону. А заместитель главы сказал, что если мы будем устраивать пикеты, то можем вообще ничего не получить. Еще он назвал меня хулиганкой и сказал, что я всё делаю из корыстных целей. Но ведь это не так! Да, мы из детдома, но мы не второсортные люди! У нас есть права, и не нужно нас унижать!
По словам Лианы, после общения с главой района и его замом вскоре приехала полиция и девушек увезли.
Получить оперативный комментарий в администрации Благовещенского района не удалось, но мы готовы опубликовать мнение представителей муниципалитета. Ранее заместитель главы района Ильшат Давлятянов предоставил Медиакорсети следующий комментарий:
— Квартиры сиротам у нас выдаются по очереди, в которой вместе с ними стоят и другие дети, оказавшиеся в такой же ситуации. Данный список очередников у нас постоянно проверяет прокуратура. Мы не можем никого передвинуть ни вперед, ни назад. Как только нам поступают из республиканского бюджета деньги на квартиры для сирот, мы их покупаем и предоставляем сиротам в соответствии с очередностью. Очередь движется, но, конечно, не такими темпами, как хотелось бы. Вот в прошлом году выделяли, по-моему, девять квартир сиротам, - уточнил чиновник.
Лиану в полиции назвали инициатором митинга.
— Наша ошибка в том, что мы встали вдвоем. Но мы же не имеем большого опыта в таких вещах. Нам говорили, что лучше стоять по одном человеку, чтобы был одиночный пикет, но мы подумали, что если встанем рядом вдвоем, то нас лучше заметят, — пояснили девушки.
Девушки провели в полиции больше четырех часов. С них взяли объяснения, затем отпустили. На завтра назначено судебное заседание, по итогам которого Лиане должно быть назначено наказание за организацию митинга. Ее может ждать штраф в размере до 20 тысяч рублей. Для девушки, которая перебивается случайными подработками, это огромная сумма.
К сожалению, это не единственная акция протеста, которую проводили в Башкирии сироты, не имеющие жилья. Недавно на пикет к администрации Уфы выходила уфимка Наталья Зырянова, вынужденная из-за отсутствия жилья жить с двумя сыновьями-школьниками в бане у своих знакомых. Ранее Наталья стала известна на всю страну после того, как встала на колени перед Домом Республики. По последним данным, Наталья должна получить квартиру к концу сентября.
Напомним, по официальным данным, в Башкирии более трех тысяч детей-сирот и детей, оказавшихся без попечения родителей, пока остаются без жилья. Им приходится ждать в очереди на жилье от трех до семи лет. Даже судебные вердикты не помогают быстро решить их жилищную проблему. Прокуратура старается держать его на контроле, но пока это мало помогает.
Ранее мы подробно рассказывали о похожих проблемах Фирдауса Шайхутдинова из Белорецкого района, которому местные власти выделили гнилой дом, не пригодный для проживания.
Тем временем в Ишимбайском районе организована доследственная проверка после сообщения о невыдаче жилья детям-сиротам, которые остались без попечения родителей, а на бывшего главу Белорецкого района Владислава Миронова и еще нескольких местных чиновников возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении жилья сиротам.
Глава Башкирии Радий Хабиров в июне сообщил, что специалистами Госкомстроя РБ разрабатывается нормативный акт, который будет четко регулировать критерии благоустроенности жилья для сирот.
Медиакорсеть следит за ситуацией.