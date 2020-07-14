«Вы — хулиганки!»: в Башкирии сирот, вышедших на пикет из-за жилья, задержала полиция

— Сначала мы сидели на ступеньках, потом подошел охранник и сказал, чтобы мы уходили, иначе нас оштрафуют. Но мы все равно решили остаться. Затем мы увидели, как из здания администрации вышел глава Благовещенского района Анвар Агзамович Минибаев со своим замом, и подошли к нему, — продолжила рассказ Лиана. — Глава спросил вдруг нас: «Вы что, хотите, чтобы меня посадили?». Мы ответили, что не хотим ничего такого, просто пусть дадут жилье, которое нам положено по закону. А заместитель главы сказал, что если мы будем устраивать пикеты, то можем вообще ничего не получить. Еще он назвал меня хулиганкой и сказал, что я всё делаю из корыстных целей. Но ведь это не так! Да, мы из детдома, но мы не второсортные люди! У нас есть права, и не нужно нас унижать!