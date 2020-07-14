В конце июля в Башкирии будет сокращенная рабочая неделя и дополнительный выходной

Жителей Башкирии в июле также ждет еще один дополнительный выходной. На сей раз он связан с празднованием Курбан-байрама.
В последний день месяца в республике будет сокращенным, а сам выходной запланирован на 31 июля, пятницу. Таким образом на последней неделе у людей с пятидневной рабочей неделей будут трехдневные выходные. В четверг, 30 июля, рабочий день будет сокращен на час.
Курбан-байрам – это мусульманский праздник, который по-другому называется, как «праздник жертвоприношения». Курбан-байрам отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.
В августе и сентябре дополнительных выходных в Башкирии не будет. Следующих выходных стоит ждать в октябре.