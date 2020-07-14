В конце июля в Башкирии будет сокращенная рабочая неделя и дополнительный выходной

В последний день месяца в республике будет сокращенным, а сам выходной запланирован на 31 июля, пятницу. Таким образом на последней неделе у людей с пятидневной рабочей неделей будут трехдневные выходные. В четверг, 30 июля, рабочий день будет сокращен на час.