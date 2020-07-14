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В конце июля в Башкирии будет сокращенная рабочая неделя и дополнительный выходной

14 июля 2020, 06:34
Фото: Медиахолдинг1Mi
В республике будет празднование Курбан-байрама.

Жителей Башкирии в июле также ждет еще один дополнительный выходной. На сей раз он связан с празднованием Курбан-байрама.

В последний день месяца в республике будет сокращенным, а сам выходной запланирован на 31 июля, пятницу. Таким образом на последней неделе у людей с пятидневной рабочей неделей будут трехдневные выходные. В четверг, 30 июля, рабочий день будет сокращен на час.

Курбан-байрам – это мусульманский праздник, который по-другому называется, как «праздник жертвоприношения». Курбан-байрам отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.

В августе и сентябре дополнительных выходных в Башкирии не будет. Следующих выходных стоит ждать в октябре.

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