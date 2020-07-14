В ГИБДД по Башкирии произошли кадровые перестановки

По информации Гильмутдинова, в Уфе должность заместителя начальника отдела столичного ГИБДД назначен майор полиции Ильдар Ханбиков.
Глава госавтоинспекции прокомментировал назначение Ханбикова, отметив, что рассчитывает на настойчивость и профессионализм, чтобы обеспечить безопасность жителей Башкирии на дорогах.
Ильдару Ханбикову сейчас 46 лет, он родился в Чекмагушевском районе. Службу начал в 2003 году, в свое время возглавлял ГИБДД в Кушнаренковском районе, а также столичный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД.