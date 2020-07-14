В Башкирии «пикирующее падение рождаемости» превратилось в 2% рост

По ее словам, в республике остановили усилиями властей «пикирующее падение рождаемости». Ленара Иванова проинформировала, что в период с мая по июнь 2020 года рождаемость выросла.
Министр отметила, что за четыре месяца рождаемость в республике выросла на 2%, а также стали чаще появляться на свет третьи дети в семьях жителей Башкирии. Министр признала, что целевого показателя республике достигнуть не удастся, но падение остановить все же получилось.
По данным министра, по итогам 2020 года, суммарный коэффициент по итогам 2020 года прогнозируется на уровне 1,501, фактическое значение за 2019 год составляет 1,511, а плановое на 2020 год — 1,747.
Напомним, показателями рождаемости делился и глава Башкирии Радий Хабиров. По его информации, в период май-июнь в Башкирии появилось на 88 человек больше, чем в прошлом году.
Вице-премьер Башкирии Андрей Назаров ранее сообщал, что в республике наоборот, наблюдается снижение показателя рождаемости. По словам Ивановой, в Башкирии не побороли тенденцию сокращения рождаемости, которая наблюдается с 2015 года.