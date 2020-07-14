Правозащитница из Башкирии Рамиля Саитова решила выдвинуться в президенты Татарстана

Рамиля уже известила, что главными пунктами её программы являются национализация всех природных ресурсов и стратегических предприятий, демонтаж вертикали власти, изъятие у чиновников всех властных полномочий, а также придание надлежащего статуса татарскому языку в Татарстане и обязательное делопроизводство на татарском языке.