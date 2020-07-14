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Правозащитница из Башкирии Рамиля Саитова решила выдвинуться в президенты Татарстана

14 июля 2020, 06:30
Фото: youtube.com
Юрист и общественница из Башкирии объявила, что подала в Казани документы о выдвижении своей кандидатуры в президенты Татарстана.

Накануне, 13 июля, поздно вечером, правозащитница из Башкирии Рамиля Саитова сообщила в соцсетях о том, что подала документы о выдвижении на должность президента Татарстана.

Рамиля уже известила, что главными пунктами её программы являются национализация всех природных ресурсов и стратегических предприятий, демонтаж вертикали власти, изъятие у чиновников всех властных полномочий, а также придание надлежащего статуса татарскому языку в Татарстане и обязательное делопроизводство на татарском языке.

Под ее сообщениями в соцсетях уже развернулись обсуждения, и надо отметить, что не все пункты людям пришлись по душе.

В любом случае поступок Рамили Саитовой, которая известна в Башкирии как активный участник башкирского национального движения, а также противник строительства завода «Кроношпан» и разработки шиханов, внесет разнообразие в избирательную кампанию в Татарстане.

Как отметили многие комментаторы, участие Рамили Саитовой в выборах президента Татарстана может добавить этому процессу драйва, особенно если вспомнить недавние ситуации с ее участием — например, шокирующее видео, снятое, когда ее силой доставляли на допрос в ФСБ.

Напомним, она подавала документы на выдвижение на пост главы Башкирии в прошлом году, однако получила отказ в регистрации.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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