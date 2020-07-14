Правозащитница из Башкирии Рамиля Саитова решила выдвинуться в президенты Татарстана

Накануне, 13 июля, поздно вечером, правозащитница из Башкирии Рамиля Саитова сообщила в соцсетях о том, что подала документы о выдвижении на должность президента Татарстана.
Рамиля уже известила, что главными пунктами её программы являются национализация всех природных ресурсов и стратегических предприятий, демонтаж вертикали власти, изъятие у чиновников всех властных полномочий, а также придание надлежащего статуса татарскому языку в Татарстане и обязательное делопроизводство на татарском языке.
Под ее сообщениями в соцсетях уже развернулись обсуждения, и надо отметить, что не все пункты людям пришлись по душе.
В любом случае поступок Рамили Саитовой, которая известна в Башкирии как активный участник башкирского национального движения, а также противник строительства завода «Кроношпан» и разработки шиханов, внесет разнообразие в избирательную кампанию в Татарстане.
Как отметили многие комментаторы, участие Рамили Саитовой в выборах президента Татарстана может добавить этому процессу драйва, особенно если вспомнить недавние ситуации с ее участием — например, шокирующее видео, снятое, когда ее силой доставляли на допрос в ФСБ.
Напомним, она подавала документы на выдвижение на пост главы Башкирии в прошлом году, однако получила отказ в регистрации.
Медиакорсеть следит за ситуацией.