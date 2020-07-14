Глава ГИБДД Башкирии прокомментировал давку в экзаменационном отделе

На своей странице в социальной сети главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов прокомментировал ситуацию, когда в экзаменационном отделении ГИБДД произошла давка. По его словам, причина давки в сбое программного обеспечения.
Гильмутдинов отметил, что обмен водительских удостоверения ведется в плановом порядке, проблемы возникают в процессе регистрации транспортных средств. Глава ГИБДД выехал на место и сообщил застрявшим в отделении людям, что в связи с ситуацией инспектора будут работать в усиленном режиме.
– Всех обслужим, будем работать до десяти, до последнего клиента, – прокомментировал Гильмутдинов.
В госавтоинспекции также решили изменить режим работы из-за постоянных очередей. Так, в период с 13 по 31 июля с понедельника по пятницу горожан будут принимать с 8:00 до 20:00, приём документов до 19:00. В субботу приём граждан с 9:00 до 18:00, приём документов до 17:00.