В правительстве Башкирии озвучили новое кадровое назначение

Решением совета Чишминский района от 6 июля главой районной администрации назначен Ришат Мансуров. Ранее район возглавлял Флюр Уразметов, который работал в этой должности с 2004 года. Напомним, об отставке Уразметова стало известно еще 11 июня, когда глава лично объявил на встрече с активом Чишминского района, пролоббировав своего кандидата.