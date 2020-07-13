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В правительстве Башкирии озвучили новое кадровое назначение

13 июля 2020, 05:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.

Решением совета Чишминский района от 6 июля главой районной администрации назначен Ришат Мансуров. Ранее район возглавлял Флюр Уразметов, который работал в этой должности с 2004 года. Напомним, об отставке Уразметова стало известно еще 11 июня, когда глава лично объявил на встрече с активом Чишминского района, пролоббировав своего кандидата.

По словам Радия Хабирова, Ришат Мансуров сам родом из Чишминского района и за годы работы проявил себя как грамотный руководитель.

Ришат Мансуров руководил в Уфе в 2016–2019 гг. 22-го пожарно-спасательным отрядом Государственной противопожарной службы регионального МЧС. Как сообщает «Коммерсант», в октябре 2019 года ФГКУ подало на ликвидацию.

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#Новости#Отставки и назначения#Андрей Королев#Политика
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