В правительстве Башкирии озвучили новое кадровое назначение

Решением совета Чишминский района от 6 июля главой районной администрации назначен Ришат Мансуров. Ранее район возглавлял Флюр Уразметов, который работал в этой должности с 2004 года. Напомним, об отставке Уразметова стало известно еще 11 июня, когда глава лично объявил на встрече с активом Чишминского района, пролоббировав своего кандидата.
По словам Радия Хабирова, Ришат Мансуров сам родом из Чишминского района и за годы работы проявил себя как грамотный руководитель.
Ришат Мансуров руководил в Уфе в 2016–2019 гг. 22-го пожарно-спасательным отрядом Государственной противопожарной службы регионального МЧС. Как сообщает «Коммерсант», в октябре 2019 года ФГКУ подало на ликвидацию.