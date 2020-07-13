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В Башкирии женщина лишилась своей руки

13 июля 2020, 06:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
Гострудинспекция начала расследовать несчастный случай в республике.

В Башкирии начали расследовать несчастный случай, который произошел с 49-летней работницей уфимской компании «ЭкоТрейд».

Известно, что в результате произошедшего женщина лишилась кисти левой руки. Несчастный случай был зафиксирован 9 июля 2020 года.

Предварительно установлено, что упаковщица нажала на педаль запуска во время торцовочных работ, а убрать руку с разъема для отреза пиломатериала забыла. В результате произошедшего механизм зажал и отрезал конечность. В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.

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