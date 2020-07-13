В Башкирии женщина лишилась своей руки

Предварительно установлено, что упаковщица нажала на педаль запуска во время торцовочных работ, а убрать руку с разъема для отреза пиломатериала забыла. В результате произошедшего механизм зажал и отрезал конечность. В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.