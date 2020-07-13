В Башкирии женщина лишилась своей руки

В Башкирии начали расследовать несчастный случай, который произошел с 49-летней работницей уфимской компании «ЭкоТрейд».
Известно, что в результате произошедшего женщина лишилась кисти левой руки. Несчастный случай был зафиксирован 9 июля 2020 года.
Предварительно установлено, что упаковщица нажала на педаль запуска во время торцовочных работ, а убрать руку с разъема для отреза пиломатериала забыла. В результате произошедшего механизм зажал и отрезал конечность. В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.