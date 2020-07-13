В Башкирии рейды по выявлению пьяных водителей показали печальную статистику

По словам Алана Марзаева, с 6 по 13 июля произошло 87 ДТП: 107 человек пострадало, 15 — погибло. По данным ГИБДД РБ, с начала 2020 года в регионе произошло 1703 ДТП (на 202 меньше, чем в 2019 г.), пострадало 2130 человек (на 285 человек меньше, чем в 2019 г.), погибло 189 человек (на 8 меньше, чем в 2019 г.).