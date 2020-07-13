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В Башкирии рейды по выявлению пьяных водителей показали печальную статистику

13 июля 2020, 06:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Об этом сообщил руководитель управления дорожного хозяйства РБ Алан Марзаев.

По словам чиновника, по поручению главы республики от 22 июня текущего года Госавтоинспекция республики усилила контроль за ситуацией на дорогах «по недопущению управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения».

— Сотрудники постовой службы проводят рейды по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники отдельного батальона ГИБДД МВД по РБ провели массовые проверки водителей на территории Туймазинского и Иглинского районов и выявили 778 водителей в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. В среднем — выше 70 человек в день.

По словам Алана Марзаева, с 6 по 13 июля произошло 87 ДТП: 107 человек пострадало, 15 — погибло. По данным ГИБДД РБ, с начала 2020 года в регионе произошло 1703 ДТП (на 202 меньше, чем в 2019 г.), пострадало 2130 человек (на 285 человек меньше, чем в 2019 г.), погибло 189 человек (на 8 меньше, чем в 2019 г.).

— Основная причина аварий — превышение скорости, что приводит к опрокидыванию транспортного средства, выезд на встречную полосу, нарушение ПДД — как водителями, так и пешеходами, а также управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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