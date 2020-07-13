Транспортный коллапс в Уфе как победа абсурда над здравым смыслом

В прошлую пятницу — 10 июля — администрация Уфы попросила водителей воздержаться от поездок по Бельскому мосту и призвала автомобилистов выбирать альтернативные выезды из города. Естественно, это не избавило Уфу от очередного транспортного коллапса.
В чем же причина постоянных транспортных пробок? Почему же власти не решают эту проблему?
Во-первых, в России происходит ускоренная автомобилизация населения: за последние десять лет количество автомобилей на дорогах Уфы увеличилось в 1,6 раза, а улично-дорожная сеть не претерпела значительных изменений.
Во-вторых, в Уфе изменилась схема расселения. Так население Демы за последние 10 лет увеличилось в 1,5 раза. В результате на мосту в створе проспекта Салавата Юлаева значительно увеличились транспортные потоки. Доля автотранспорта следующего по маршруту Дема — Уфимский полуостров составляет 40% транспортного потока следующего через мост, свыше 80% из которых направляются в Центр. Поэтому строительство дороги, соединяющей Дему с Центром, расположенной рядом с железнодорожным мостом и выходящей на пересечение ул. Пушкина и Гафури.
Это позволит снизить транспортную нагрузку на перегруженные участки дороги (до 35-40%) в районе Монумента дружбы. Однако администрация Уфы отказывается строить эту дорогу, ссылаясь на то, что это дорого, и при этом лоббируется строительство дороги через д. Романовка, которое еще дороже, а путь длиннее.
Или ситуация с Затонским мостом. Строительство нового моста позволило избежать пробок на мостах, но пропускная способность кольцевой развязки на пересечении ул. Пархоменко и Округа Галле, как и прилегающей улично-дорожной сети, явно не соответствует существующим транспортным потокам. В результате по мосту мы проезжаем свободно, а потом утыкаемся в пробку при подъезде на кольцевую развязку. Большинство автомобилей едут по маршруту Затон — Центр. Почему не обустроили съезды с Затонского моста, обеспечивающих движение транспорта в сторону Центра, непонятно — это же позволяет снизить до 25-30% транспортные потоки следующих по ул. Большая Гражданская, Пархоменко, Ибрагимова, Зорге, всегда перегруженных в час пик.
Развитие улично-дорожной сети Уфы напоминает театр абсурда, основанный на произвольных решениях руководства. Причем каждые два-три года происходит смена ориентиров. В итоге происходит фрагментарное строительство объектов дорожной инфраструктуры, решающих второстепенные задачи, а проблемы транспортной мобильности уфимцев не решаются.
Мы нуждаемся в комплексных решениях, основанных на здравом смысле и проведенных научных исследованиях. Необходимо избавиться от метаний и догм типа «все решит общественный транспорт» и начать системно решать наши проблемы. Если не изменится система принятия решений, следует ожидать дальнейшего ухудшения ситуации. И тогда вся Уфа будет стоять в пробках. Естественно, при таких условиях мы будем с ностальгией вспоминать нынешнюю ситуацию, когда на автомобиле или автобусе можно было быстрее добраться до места назначения, чем пешком.