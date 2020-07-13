Транспортный коллапс в Уфе как победа абсурда над здравым смыслом

Или ситуация с Затонским мостом. Строительство нового моста позволило избежать пробок на мостах, но пропускная способность кольцевой развязки на пересечении ул. Пархоменко и Округа Галле, как и прилегающей улично-дорожной сети, явно не соответствует существующим транспортным потокам. В результате по мосту мы проезжаем свободно, а потом утыкаемся в пробку при подъезде на кольцевую развязку. Большинство автомобилей едут по маршруту Затон — Центр. Почему не обустроили съезды с Затонского моста, обеспечивающих движение транспорта в сторону Центра, непонятно — это же позволяет снизить до 25-30% транспортные потоки следующих по ул. Большая Гражданская, Пархоменко, Ибрагимова, Зорге, всегда перегруженных в час пик.