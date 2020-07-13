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На прошлой неделе в Башкирии утонули 40 человек

13 июля 2020, 08:10
Фото: госкомитет по ЧС
На оперативном совещании в правительстве региона озвучили статистику смертности на воде.

Трагическую статистику на совещании в правительстве предоставил глава госкомитета по ЧС Фарит Гумеров. По его информации, за прошедшую неделю всего погибли 40 человек.

В качестве причин называют купание в необорудованных местах и состояние алкогольного опьянения. Фарит Гумеров отметил, что спиртные напитки перед гибелью употребляли 27 человек. По его словам, среди погибших были и те, у кого остались несовершеннолетние дети.

На прошлой неделе утонули также и пятеро детей. В госкомитете считают, что причина смертности среди детей на водных объектах – оставление их без присмотра, проинформировал председатель комитета.

Он отметил, что в республике из-за жары зафиксирован рост числа отдыхающих до трех раз.

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