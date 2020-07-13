Депутаты Башкирии внесли в Госдуму защищающий застройщиков закон

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев заявил, что в последние годы выросло число исков к застройщикам, в которых идут жалобы на несоблюдение стандартов качества строительства.
Парламентарий отметил, что к процессу привлекают сомнительных специалистов, которые взыскивают завышенные суммы с застройщиков. Законопроект позволит создать механизм взаимодействия сторон во время спора.
После внесения инициативы, потребитель будет вправе требовать возмещения затрат только в случае отказа со стороны застройщика выполнять свои обязательства. Покупатели квартир смогут рассчитывать на то, что все недоделки будут устраняться оперативно. До внесения в Государственную Думу законопроект был одобрен Советом законодателей Российской Федераци