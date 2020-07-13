Депутаты Башкирии внесли в Госдуму защищающий застройщиков закон

После внесения инициативы, потребитель будет вправе требовать возмещения затрат только в случае отказа со стороны застройщика выполнять свои обязательства. Покупатели квартир смогут рассчитывать на то, что все недоделки будут устраняться оперативно. До внесения в Государственную Думу законопроект был одобрен Советом законодателей Российской Федераци