Ассоциация итальянских промышленников: «В Башкирии минимальные экономические риски»

— Башкирия является для нас одним из приоритетных направлений. Мы видим, что руководство региона делает ставку на работу с инвесторами. Только за последний год республика поднялась на 7 строчек в национальном инвестиционным рейтинге, войдя в ТОП-10. Я не сомневаюсь, что данный тренд будет продолжен», — говорит спикер форума «ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства», президент Ассоциации итальянских промышленников Confindustria Russia Эрнесто Ферленги. — Помимо традиционных секторов сотрудничества — нефтегазового и сельского хозяйства, на наш взгляд, заслуживает внимания сотрудничество в сфере фармацевтики, туризма, культурного обмена. Также республика представляет интерес в качестве крупного логистического хаба. В целом Башкортостан является субъектом с минимальными экономическими рисками, что очень важно при принятии инвестиционных решений.