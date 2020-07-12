В Башкирии с воинскими почестями похоронили ограбленного и зверски убитого фронтовика

Фронтовика проводили в последний путь со всеми полагающимися почестями. Юнармейцы несли перед гробом портрет Ивана Николаевича, а также подушку с орденами и медалями ветерана, играл военный оркестр. На кладбище прозвучали оружейные залпы в память о погибшем.