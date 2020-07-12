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В Башкирии с воинскими почестями похоронили ограбленного и зверски убитого фронтовика

12 июля 2020, 12:02
Фото: пресс-служба администрации Кигинского района РБ
Проводить в последний путь 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны приехали вице-премьер и другие официальные лица.

Сегодня, 12 июля, прошли похороны столетнего ветерана Великой Отечественной Ивана Николаевича Несмеянова, который был замучен грабителями в минувший четверг. Похороны прошли в его родном селе Леуза Кигинского района Башкирии.

Проститься с погибшим фронтовиком приехали вице-премьер правительства РБ Ирек Сагитов, а также представители районных властей, военкомата и общественники. На похороны приехало много односельчан Ивана Николаевича и жителей соседних деревень.

Фото: пресс-служба администрации Кигинского района РБ

Ирек Сагитов от имени главы Башкирии Радия Хабирова поклялся на церемонии прощания найти и строго наказать грабителей, которые пытали и убили уважаемого человека ради денег. Об этом сказала и глава Кигинского района Зухра Гордиенко.

Фото: пресс-служба администрации Кигинского района РБ

Фронтовика проводили в последний путь со всеми полагающимися почестями. Юнармейцы несли перед гробом портрет Ивана Николаевича, а также подушку с орденами и медалями ветерана, играл военный оркестр. На кладбище прозвучали оружейные залпы в память о погибшем.

Фото: пресс-служба администрации Кигинского района РБ

Несмотря на объявленное вознаграждение в 500 тысяч рублей, убийцы ветерана до сих пор не найдены.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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