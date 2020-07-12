В Башкирии с воинскими почестями похоронили ограбленного и зверски убитого фронтовика

Сегодня, 12 июля, прошли похороны столетнего ветерана Великой Отечественной Ивана Николаевича Несмеянова, который был замучен грабителями в минувший четверг. Похороны прошли в его родном селе Леуза Кигинского района Башкирии.
Проститься с погибшим фронтовиком приехали вице-премьер правительства РБ Ирек Сагитов, а также представители районных властей, военкомата и общественники. На похороны приехало много односельчан Ивана Николаевича и жителей соседних деревень.
Ирек Сагитов от имени главы Башкирии Радия Хабирова поклялся на церемонии прощания найти и строго наказать грабителей, которые пытали и убили уважаемого человека ради денег. Об этом сказала и глава Кигинского района Зухра Гордиенко.
Фронтовика проводили в последний путь со всеми полагающимися почестями. Юнармейцы несли перед гробом портрет Ивана Николаевича, а также подушку с орденами и медалями ветерана, играл военный оркестр. На кладбище прозвучали оружейные залпы в память о погибшем.
Несмотря на объявленное вознаграждение в 500 тысяч рублей, убийцы ветерана до сих пор не найдены.
Медиакорсеть следит за ситуацией.