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«Уфа» сыграла вничью в Москве с «Локомотивом»

12 июля 2020, 15:51
Фото: Матч-ТВ
1:1 — счет матча, который сыграл ФК «Уфа» с «Локомотивом» в Москве.

Сегодня, 12 июля, ФК «Уфа» сыграл матч с московским «Локомотивом» в российской столице.

«Уфа» в первом тайме заработала пенальти. Остон Урунов перехватил мяч, пробежал с ним половину поля и отдал пас на Голубева, которого снесли в штрафной. Даниил Фомин забил свой третий в сезоне пенальти. 1:0 — с таким счетом команды ушли на перерыв.

Фото: Матч.тв

Во втором тайме москвичи произвели замены, на поле вышли Жемалетдинов и Рыбчинский, а позже и Фарфан впервые после 14-месячного перерыва. Эта замена и сработала. На 81-й минуте матча Джеферсон Фарфан головой забивает гол в ворота Беленова.

Фото: Матч ТВ

«Уфа» могла вырвать победу в конце матча, вышедшие на замену Тилль и Емельянов едва не сотворили гол, но защитник «Локо» Макгеев выбил мяч почти с линии ворот.

1:1 — с таким счетом закончилась игра.

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