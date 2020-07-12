«Уфа» сыграла вничью в Москве с «Локомотивом»

Во втором тайме москвичи произвели замены, на поле вышли Жемалетдинов и Рыбчинский, а позже и Фарфан впервые после 14-месячного перерыва. Эта замена и сработала. На 81-й минуте матча Джеферсон Фарфан головой забивает гол в ворота Беленова.