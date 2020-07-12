«Уфа» сыграла вничью в Москве с «Локомотивом»

Сегодня, 12 июля, ФК «Уфа» сыграл матч с московским «Локомотивом» в российской столице.
«Уфа» в первом тайме заработала пенальти. Остон Урунов перехватил мяч, пробежал с ним половину поля и отдал пас на Голубева, которого снесли в штрафной. Даниил Фомин забил свой третий в сезоне пенальти. 1:0 — с таким счетом команды ушли на перерыв.
Во втором тайме москвичи произвели замены, на поле вышли Жемалетдинов и Рыбчинский, а позже и Фарфан впервые после 14-месячного перерыва. Эта замена и сработала. На 81-й минуте матча Джеферсон Фарфан головой забивает гол в ворота Беленова.
«Уфа» могла вырвать победу в конце матча, вышедшие на замену Тилль и Емельянов едва не сотворили гол, но защитник «Локо» Макгеев выбил мяч почти с линии ворот.
1:1 — с таким счетом закончилась игра.