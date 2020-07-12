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«Уфа – это кайф»: боксер из Уфы сочинил песню о родном городе и сделал видеоклип

12 июля 2020, 13:01
Фото: Youtube.com
Уфимец Рафаил Минсафин использовал музыку группы «Eagles» к песне «Отель Калифорния».

В открытом доступе в youtube появился новый видеоклип, посвященный Уфе, на песню, которую сочинил уфимский спортсмен Рафаил Минсафин.

Рафаил Минсафин записал слова на музыку группы «Eagles» к песне «Отель Калифорния». Он использовал минусовую фонограмму. Звучащий на втором плане бэк-вокал от оригинала не портит общее позитивное впечатление от песни.

Как рассказал Медиакорсети автор, он решил написать песню в период самоизоляции. Выбор на музыку группы «Eagles» пал случайно.

- Мне думается это пошло на пользу и я увлёкся музыкой. Записал в домашних условиях несколько песен. Слова пишутся сами, как говорится с Божьей помощью, - говорит Рафаил Минсафин.

Сначала он записал самый простой клип вдвоем с шестилетним сынишкой, а потом решил сопроводить песню видеокадрами родного города.

Мужчина имеет юридическое образование, некоторое время проработал в милиции, но потом переключился на занятия спортом, работал тренером по боксу.

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#Новости#Уфа#Татьяна Майорова,#Общество
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