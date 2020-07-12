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Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали свой особняк в Подмосковье

12 июля 2020, 06:59
Фото: https://moscow-oblast.sm-news.ru/
Фоторепортаж о загородном доме гимнастки из Башкирии и ее мужа-шоумена опубликовали столичные СМИ.

В период самоизоляции резидент Камеди Клаб Павел Воля и его звездная супруга гимнаста и телеведущая Ляйсан Утяшева вместе с двумя детьми провели в таунхаусе на Новорижском шоссе, который Павел приобрел два года назад. Фоторепортаж опубликован на сайте moscow-oblast.sm-news.ru.

По сообщениям СМИ, стоимость таунхауса составляет около 27 млн рублей. Кстати, по соседству с ним живет Ксения Собчак.

Фото: https://moscow-oblast.sm-news.ru/

Чтобы купить дом на Рублёвке, шоумен продал одну из своих квартир в Москве и автомобиль.

Фото: https://moscow-oblast.sm-news.ru/

Ключевая комната в доме — гостиная, где семья собирается по вечерам, а также принимает гостей. Помещение выполнено в классическом стиле. В нем есть большие вазы с цветами, комод, камин и красивые белые кресла.

Фото: https://moscow-oblast.sm-news.ru/

В оформлении светлой кухни преобладают мягкие оттенки. Люстра тоже привлекает внимание, именно она наполняет помещение тёплым светом. На стеллажах находится посуда, различные фигурки и прочие аксессуары. Отлично вписывается в общую концепцию сервиз белого цвета.

Фото: https://moscow-oblast.sm-news.ru/

Ляйсан с удовольствием проводит время дома.

Фото: https://moscow-oblast.sm-news.ru/

Детская комната посвящена увлечениям детей супружеской пары – Роберта и Софии.

Помимо проданной квартиры и этого таунхауса, у Павла Воли остались ещё две трёхкомнатные квартиры, которые он сдаёт. Это тоже приносит шоумену стабильный доход. Павел владеет также недвижимостью за границей.

При этом он любит подчёркивать, что самое главное его богатство — Ляйсан и два чудесных ребёнка.

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#Новости#Семья#Татьяна Майорова,#Общество
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