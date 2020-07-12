Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали свой особняк в Подмосковье

В период самоизоляции резидент Камеди Клаб Павел Воля и его звездная супруга гимнаста и телеведущая Ляйсан Утяшева вместе с двумя детьми провели в таунхаусе на Новорижском шоссе, который Павел приобрел два года назад. Фоторепортаж опубликован на сайте moscow-oblast.sm-news.ru.