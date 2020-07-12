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Глава Башкирии провел уик-энд на сплаве и показал фотографии

12 июля 2020, 10:54
Фото: Facebook.com
Радий Хабиров сообщил, что остался в полном восторге от увиденного на просторах Бурзянского района Башкирии.

Сегодня, 12 июля, глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице в соцсетях фотоотчет о том, как провел выходные.

Как оказалось, он решил отправиться на сплав по реке Белой в Бурзянский район республики.

Радий Хабиров признался, что отважился поехать на сплав впервые в жизни и остался под большим впечатлением.

Сплавы по рекам Башкирии считаются одним из наиболее перспективных направлений развития внутреннего туризма, в том числе и потому, что не требуют масшабных финансовых вложений, кроме продвижения. Всё остальное природа сделала сама.

Ранее глава Башкирии поставил перед руководством госкомтуризма РБ амбициозную задачу значительно увеличить поток туристов в Башкирию. заявив. что это выполнимо, особенно в условиях пандемии, когда поездки за границу стали опасны.

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