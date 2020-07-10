В столице Башкирии начались рейды ГИБДД по выявлению должников

В госавтоинспекции напомнили, что при несвоевременной оплате штрафов, есть риск получить штраф об административном нарушении в двойном размере от суммы неоплаченного и даже арест на срок до 15 суток. Альтернативой могут стать и обязательные работы сроком до 50 часов.