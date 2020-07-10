В столице Башкирии начались рейды ГИБДД по выявлению должников

Posted 10 июля 2020, 05:07
Published 10 июля 2020, 05:07
Modified 17 октября 2022, 20:35
Updated 17 октября 2022, 20:35
В ведомстве отметили, что рейды в башкирской столице начались с 9 июля на территории Уфы. Операции дали название «Должник». Цель таких мероприятий – напомнить местным жителям, что штрафы надо оплачивать вовремя.
В госавтоинспекции напомнили, что при несвоевременной оплате штрафов, есть риск получить штраф об административном нарушении в двойном размере от суммы неоплаченного и даже арест на срок до 15 суток. Альтернативой могут стать и обязательные работы сроком до 50 часов.
Если же оплачивать вовремя, то помимо отсутствия проблем с законом, есть также и приятный бонус в виде скидки в 50%. Смотреть свои неоплаченные штрафы можно на сайте ГИБДД либо на Госуслугах.